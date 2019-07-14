PTT 1.LİG

Obertan Erzurum'da kalıyor

Geçtiğimiz sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un formasını giyen ve mavi-beyazlı kulübün küme düşmesiyle birlikte sözleşmesi gereği serbest kalan Fransız futbolcu Gabriel Obertan ile yeniden anlaşmaya varıldı.

Haber Merkezi IHA
Obertan, Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 1 gol attı.

Obertan, Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 1 gol attı.

B.B. Erzurumspor’un küme düşmesiyle birlikte boşa çıkan Obertan’a birçok Süper Lig ekibinden teklif gelmesine rağmen futbolcu tercihini yine mavi beyazlı ekipten yana kullandı.

Başkan Hüseyin Üneş’in çabalarıyla tekrar mavi-beyazlı formayı giyecek olan Obertan sözleşme imzalamak için Erzurum’a geldi.

  • Kariyerinde Premier Lig ekibi Manchester United forması giyen ve geçtiğimiz sezonun devre arasında Erzurum ekibine katılan 30 yaşındaki futbolcu, mavi-beyazlı forma ile 10 maça çıkıp 1’de gol kaydetmişti.

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