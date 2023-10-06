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Spor

Olaylı Elazığspor-Batman Petrolspor maçının cezaları açıklandı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Elazığspor ile Batman Petrolspor arasında oynanan maçın ardından çıkan olaylar nedeniyle, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen iki takıma 21 bin lira para cezası kesildi.

11:53 . 6/10/2023 Cuma
DHA
Tribünde yaşanan olaylar stat dışında da devam etmişti.

Tribünde yaşanan olaylar stat dışında da devam etmişti.

Elazığ Atatürk Stadyumu’nda 1 Ekim'de oynanan ve 0-0 berabere biten Elazığspor-Batman Petrolspor karşılaşmasının ardından Batman Petrolsporlu oyuncular, stattan çevik kuvvet polisi eşliğinde çıktı. Stadyum dışında bekleyen Elazığsporlu taraftarlar, Batman Petrolspor’un takım otobüsüne taşlarla saldırarak takım otobüsünün camlarını kırdı.


Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen iki takıma, taraftarların neden olduğu olaylar nedeniyle 21 bin lira para cezası kesildi.


Batman Petrolspor Kulübü yönetimi, kararın haksız olduğunu, kulübün ciddi bir mağduriyet yaşadığını, bu cezanın kabul edilemeyeceğini ve karara itiraz edeceklerini bildirdi.








#3. Lig
#Elazığspor
#Batman Petrolspor
#Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
18 dakika önce
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