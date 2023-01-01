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Olaylı maçın ambulans servisi kapatıldı

TFF 1.Lig'de oynanan olaylı Göztepe-Altay derbisiyle alakalı yeni gelişme yaşandı. Maçın 19. dakikasında maç durmuş ve Altay tribününden Göztepe tribünlerine havai fişek atılmıştı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, taraftarlara işaret fişeklerini temin eden ambulans görevlilerin bağlı olduğu ambulans servisinin kapatıldığı açıklandı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Olaylı Göztepe-Altay derbisiyle ilgili yeni gelişmeyi İzmir Valisi açıkladı: Kapatıldı
Göztepe-Altay maçında Göztepe'ye 112 bin TL, Altay'a ise 185 bin 500 TL para cezası verilmişti.

Olaylı Göztepe-Altay derbisiyle alakalı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Maçın 19. dakikasında Altay tribünlerinden Göztepe tarafına işaret fişeği atılmış ve bir taraftar ağır şekilde yaralanmıştı.

Emniyetten yapılan açıklamada, işaret fişeğini stadyuma özel ambulans şoförlerinin sokup tuvalete bıraktığı, buradan taraftara dağıtımının yapıldığı tespit edildiği belirtilmişti.

Vali'den ambulans şirketi hakkında açıklama

Olayda kullanılan işaret fişeklerini içeriye sokarak taraftarlara temin eden ambulans şoförlerinin bağlı olduğu şirket hakkında İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Olaylı Göztepe-Altay maçında Gürsel Aksel Stadyumu'na yanıcı-parlayıcı malzemeleri taşıyan 'Alo Ses Ambulans Servisi' Valiliğimizce süresiz kapatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan Vali Köşger, söz konusu şirkete ait ambulansı gördüğünü söyleyen bir kullanıcıya "Karar bu gün tebliğ edilecek, 24 saat süresi var" cevabını verdi.

  • Söz konusu olaya karışan adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden 19’u tutuklanmış, her iki takım da hükmen mağlup ilan edilmişti.

PFDK, yaşanan olaylardan dolayı Göztepe'ye 4 maç, Altay'a ise 6 maç seyircisiz oynama cezası vermişti.

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