İngiltere'de Haaland Fırtınası

Bu sezon Manchester City formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 21 maça çıkan Norveçli forvet 27 gol atarken 3 asist yaptı.

İngiltere Premier Ligi'nde Haaland durdurulamıyor. Dünya Kupası arası sonrası Premier Lig'deki ilk maçta Leeds United'ı 3-1 yendikleri maçta 2 gol atan Norveçli golcü, böylece Manchester City'de 14 maçta 21. golünü atarak Premier Lig tarihinde bu sayıya en erken ulaşan isim olmayı başardı.

Norveçli yıldızın dün akşamki gol vuruşu...

Premier Lig'de 21 gole babası Alf-lnge Haaland'dan 167 maç daha erken ulaşan Manchester City'nin genç yıldızı, dün sahalarında Everton ile 1-1 berabere kaldıkları maçta da ağlarını sarsmayı başardı. Halaand, bu sezon Premier Lig'de çıktığı 15 maçta 21 gol, toplamda ise 22 maçta 27. gole ulaştı.

Diğer taraftan son 3 sezonda Premier Lig'in gol kralları 23 golle Mohamed Salah, Harry Kane ve Jamie Vardy olmuştu. Bu sezon ligin henüz yarısına gelinmemişken 21 gole ulaşan Haaland uzun yıllar kırılması zor bir rekora doğru koşuyor.

Haaland, dün attığı golle birlikte Premier Lig'de 21. golüne ulaştı.



İngiltere'de son 3 sezonda gol krallarının attığı gol sayı 23.pic.twitter.com/AtFh2Bpm4S REKLAM January 1, 2023

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