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Oleksandr Zinchenko'dan Putin'e tepki

Manchester City'nin Ukraynalı futbolcusu Oleksandr Zinchenko, Rusya Devlet Başkanı Putin'e tepki gösterdi. Zinchenko, Ukrayna'nın Ukrayna halkına ait olduğunu ve onu kimsenin sahiplenemeyeceğini ifade etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Oleksandr Zinchenkodan Putine tepki
Zinchenko

Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasına tepkiler büyüyor. Manchester City'nin Ukraynalı yıldızı Oleksandr Zinchenko Putin'e tepki gösterdi.

Euro 2020'de Ukrayna'nın kaptanlığını yapan futbolcu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Sınırları bozulmadan kalması gereken bir ülke"

25 yaşındaki futbolcu, paylaşımında, "Ülkem Ukraynalılara ait ve kimse onu asla sahiplenemeyecek. Onu vermeyeceğiz. Fikrimi ortaya koymaktan kendimi alamam. Dünya ülkemdeki durumdan endişeli. Doğduğum, büyüdüğüm ve uluslararası spor arenasında renklerini savunduğum ülke. Yüceltmeye ve geliştirmeye çalıştığımız ülke. Sınırları bozulmadan kalması gereken bir ülke." değerlendirmesinde bulundu.

Zinchenko, Ukrayna milli takımında 48 kez forma giydi ve 8 gol attı.
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