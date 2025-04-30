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Oleksandr Zubkov Trabzon'daki maçlarda coşuyor

Oleksandr Zubkov Trabzon'daki maçlarda coşuyor

10:1430/04/2025, Çarşamba
IHA
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Trabzonspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Trabzonsporlu futbolcu Oleksandr Zubkov gol sevinci yaşadı.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Trabzonspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Trabzonsporlu futbolcu Oleksandr Zubkov gol sevinci yaşadı.

Trabzonspor’un ikinci transfer döneminde kadrosuna kattığı Ukraynalı futbolcu Oleksandr Zubkov, Trabzon’daki maçları boş geçmedi ve 7 gol, 2 asistle oynadı. Deplasmanda suskun olan Zubkov, Kasımpaşa maçıyla dış sahadaki sessizliğini bozmak istiyor.

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Trabzonspor’a transfer olan Ukraynalı futbolcu Zubkov, kısa sürede 9 gol katkısı yaptı. Ligde 5 ve kupada 2 gol atan Zubkov, 2 de asist yaptı. Ligdeki 10 maçta 591 dakika görev alan 5 gol ve 2 asist yapan, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 4 karşılaşmada 279 dakika forma giyip 2 gol kaydeden Zubkov, son haftalarda 11’in değişmez isimlerinden oldu.


Trabzon’da boşu yok


Oleksandr Zubkov, hücumdaki bu etkili performansını Papara Park’ta maçlardaki gerçekleştirdi. 28 yaşındaki futbolcu, ligde Çaykur Rizespor’a karşı 2, Atakaş Hatayspor, Göztepe ve Alanyaspor maçlarında 1’er gol atarken, Türkiye Kupası’nda da Bodrum FK ve Göztepe karşılaşmalarında da 1’er gol sevinci yaşadı. Ukraynalı futbolcu ayrıca ligde oynadıkları Gaziantep FK ve Alanyaspor maçlarında da 1’er asist yaptı.


Sıra deplasmanda


Zubkov, bu sezon deplasman maçlarında henüz golle buluşamadı. Ukraynalı futbolcu, dış sahada ligde 4, kupada da 1 olmak toplam 5 müsabakada gol ya da asist katkısı sağlayamadı. 28 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa maçıyla birlikte bu suskunluğunu bozmak istiyor.



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