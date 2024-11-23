Orta sahaya Jorginho

Beşiktaş yaz transfer döneminde kadrosuna 8 oyuncu katsa da, alınan skorlar taraftarları tatmin etmeyince yönetim yeniden yolları sıvadı ve harekete geçti.





Siyah-beyazlı camiada kanat oyuncusu beklentisi yükselmişken, yönetimden sürpriz bir hamle gelebilir. İspanyol basını Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen orta saha oyuncusu Jorginho ile yakından ilgilendiği haberini sayfalarına taşıdı. Fichajes'taki habere göre, 32 yaşındaki oyuncu ile orta sahada direnci artırmak ve deneyimi yükseltmek isteyen siyah-beyazlı yönetim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilya asıllı İtalyan futbolcu için bonservis bedeli ödemek de istemiyor. Jorginho ile Beşiktaş dışında başka kulüplerin de ilgilendiği ifade edildi.









Rekabet çok yüksek





Orta sahada 6 numara ağırlıklı olmak üzere 8 numarada da oynayabilen Jorginho'nun bölgesinde kalabalık bir grup bulunuyor. Geçen sezon Al-Musrati, Onana ve Oxlade-Chamberlain; bu sezon ise Ndour ve Joao Mario da o bölgeye transfer edildi. Beşiktaş'ın kadrosunda yine Salih ve Gedson gibi oyuncular da bulunuyor.





Jorginho, Premier Lig ekibi Arsenal'de de ön libero rotasyonunda Declan Rice ve Thomas Partey gibi isimlerle forma rekabeti içerisinde. Bu sezon 7 maça çıkan deneyimli oyuncu henüz skor katkısı veremedi. Kariyerinde birçok kupa bulunan başarılı isim, 57 kez de İtalya A Milli Takımı'nın formasını sırtına geçirdi.



















