Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Orta sahaya Jorginho

Orta sahaya Jorginho

10:1123/11/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Jorginho'nun güncel piyasa değeri 12 milyon euro.
Jorginho'nun güncel piyasa değeri 12 milyon euro.

Puan farkının açılması iie birlikte transfere yönelen Beşiktaş, Ocak ayının gelmesini bekliyor. Siyah-beyazlıların kanat bölgesinin yanı sıra orta saha için de Arsenal'den Jorginho için girişimlere başladığı belirtildi.

Beşiktaş yaz transfer döneminde kadrosuna 8 oyuncu katsa da, alınan skorlar taraftarları tatmin etmeyince yönetim yeniden yolları sıvadı ve harekete geçti.


Siyah-beyazlı camiada kanat oyuncusu beklentisi yükselmişken, yönetimden sürpriz bir hamle gelebilir. İspanyol basını Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen orta saha oyuncusu Jorginho ile yakından ilgilendiği haberini sayfalarına taşıdı. Fichajes'taki habere göre, 32 yaşındaki oyuncu ile orta sahada direnci artırmak ve deneyimi yükseltmek isteyen siyah-beyazlı yönetim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilya asıllı İtalyan futbolcu için bonservis bedeli ödemek de istemiyor. Jorginho ile Beşiktaş dışında başka kulüplerin de ilgilendiği ifade edildi.



Rekabet çok yüksek

Orta sahada 6 numara ağırlıklı olmak üzere 8 numarada da oynayabilen Jorginho'nun bölgesinde kalabalık bir grup bulunuyor. Geçen sezon Al-Musrati, Onana ve Oxlade-Chamberlain; bu sezon ise Ndour ve Joao Mario da o bölgeye transfer edildi. Beşiktaş'ın kadrosunda yine Salih ve Gedson gibi oyuncular da bulunuyor.


Jorginho, Premier Lig ekibi Arsenal'de de ön libero rotasyonunda Declan Rice ve Thomas Partey gibi isimlerle forma rekabeti içerisinde. Bu sezon 7 maça çıkan deneyimli oyuncu henüz skor katkısı veremedi. Kariyerinde birçok kupa bulunan başarılı isim, 57 kez de İtalya A Milli Takımı'nın formasını sırtına geçirdi.






#Beşiktaş
#Jorginho
#Arsenal

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Prim gün sayısı 9000 şartı aranmadan 7200 olana 5 yıl erken emeklilik müjdesi geldi!