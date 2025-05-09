Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Paralimpik Judo Milli Takımı Dünya Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı

Paralimpik Judo Milli Takımı Dünya Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı

15:399/05/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Paralimpik Judo Milli Takımı, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'na Kastamonu'da hazırlandı.
Paralimpik Judo Milli Takımı, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'na Kastamonu'da hazırlandı.

Paralimpik Judo Milli TakımıParalimpik Judo Milli Takımı, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarını tamamladı.

Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde 15 Nisan'da başlayan kamp, Judo Milli Takımı Teknik Direktörü Haldun Efemgil öncülüğünde 34 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.


Efemgil, 13-15 Mayıs tarihleri arasında Kazakistan'da yapılacak Dünya Şampiyonası için Kastamonu'da girdikleri kampı tamamladıklarını söyledi.


Hazırlık sürecinin güzel geçtiğini belirten Efemgil, "Partner sporcularımızla birlikte 34 kişi kamp yaptık. 13 sporcumuz Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek. Diğer sporcularımız da partner sporcu olarak şampiyonaya katılacak olan sporcuların hazırlanmasına katkı sağladı. Çalışmalar oldukça güzel geçti. Sakatlıktan yeni çıkmış sporcularımız var ama biz şampiyonadan güzel sonuçlar bekliyoruz." ifadelerini kullandı.


Sporcularından memnun olduğunu anlatan Efemgil, "Aldığımız sonuçlarla ülkemizi gururlandırmak istiyoruz." diye konuştu.

#Paralimpik Judo Milli Takımı
#Astana
#Judo
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hindistan saldırısına neden “Sindoor Operasyonu” adını verdi? Sindoorun sembolik anlamı ne?