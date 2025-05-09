Paralimpik Judo Milli Takımı Dünya Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı

Hazırlık sürecinin güzel geçtiğini belirten Efemgil, "Partner sporcularımızla birlikte 34 kişi kamp yaptık. 13 sporcumuz Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek. Diğer sporcularımız da partner sporcu olarak şampiyonaya katılacak olan sporcuların hazırlanmasına katkı sağladı. Çalışmalar oldukça güzel geçti. Sakatlıktan yeni çıkmış sporcularımız var ama biz şampiyonadan güzel sonuçlar bekliyoruz." ifadelerini kullandı.