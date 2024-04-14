Süper Lig'in 32. haftasında Pendikspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadele konuk ekibin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.
Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 36 ile 50. dakikalarda Figueiredo ve 80. dakikada Pelkas kaydetti.
18. dakikada Mame Thiam ve 56. dakikada Midtsjö'nün golleri Pendikspor'a yetmedi.
Kırmızı-beyazlı takımda savunma oyuncusu Welinton, mücadelenin 58. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
Başakşehir bu galibiyetin ardından puanını 46'ya yükseltti. Küme düşme hattında yer alan Pendikspor ise 30 puanda kaldı.