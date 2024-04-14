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Spor

Pendikspor-Başakşehir 2-3

Başakşehir, Süper Lig'de gol düellosuna sahne olan maçta Pendikspor'u yenmeyi başardı. Pendikspor-Başakşehir maç özetine haberimiz içerisinde yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz.

15:29 - 14/04/2024 Pazar
Güncelleme: 15:31 - 14/04/2024 Pazar
Yeni Şafak
Dubois ile Umut Nayir'in ikili mücadelesi
Dubois ile Umut Nayir'in ikili mücadelesi

Süper Lig'in 32. haftasında Pendikspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadele konuk ekibin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.


Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 36 ile 50. dakikalarda Figueiredo ve 80. dakikada Pelkas kaydetti.


18. dakikada Mame Thiam ve 56. dakikada Midtsjö'nün golleri Pendikspor'a yetmedi.


Kırmızı-beyazlı takımda savunma oyuncusu Welinton, mücadelenin 58. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.


Başakşehir bu galibiyetin ardından puanını 46'ya yükseltti. Küme düşme hattında yer alan Pendikspor ise 30 puanda kaldı.


Pendikspor 2-3 Başakşehir maç özetini izlemek için




#Süper Lig
#Başakşehir
#Pendikspor
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