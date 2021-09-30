Peter Crouch'dan Kai Havertz için tepki çeken yorum: Mesut Özil'e benziyor

Bir zamanlar attığı gollerle hem İngiltere'de hem de dünyada geniş yer bulan Peter Crouch, Chelsea'nin Juventus'a 1- yenildiği mücadele hakkında BT Sport'a açıklamalar yaptı.

Eski golcü, İngiliz ekibinin genç orta sahası Kai Havertz'in performansını eleştirirken, Alman oyuncuyu Mesut Özil'e benzetmesi, Fenerbahçeli taraftarların tepkisine neden oldu.

"Mesut gibi tembel"

Havertz'in tekniğinin iyi olduğunu ama tembel bir oyuncu olduğunu söyleyen Crouch, "Havertz bana Mesut Özil'i anımsatıyor. Tekniği çok iyi. Kendisine kolay gelen şeyleri yapıyor ama sahada tembel. Sizi çok kolay hayal kırıklığına uğratabiliyor. Juventus maçındaki performansı çok kötüydü" ifadelerini kullandı.

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Peter Crouch'un, Kai Havertz'i eleştirirken 'tembel' olarak Mesut Özil'e benzetmesi sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Özil'in tembel olmadığı kaydedildi.