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Peter Crouch'dan Kai Havertz için tepki çeken yorum: Mesut Özil'e benziyor

İngiltere'nin eski golcülerinden Peter Crouch, Chelsea forması giyen Kai Havertz'in performansını eleştirirken, genç oyuncuyu Mesut Özil'e benzetmesi tepkilere neden oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Peter Crouchdan Kai Havertz için tepki çeken yorum: Mesut Özile benziyor
Mesut Özil bu sezon 9 maçta 3 gol ve 1 asistle oynadı.

Bir zamanlar attığı gollerle hem İngiltere'de hem de dünyada geniş yer bulan Peter Crouch, Chelsea'nin Juventus'a 1- yenildiği mücadele hakkında BT Sport'a açıklamalar yaptı.

Eski golcü, İngiliz ekibinin genç orta sahası Kai Havertz'in performansını eleştirirken, Alman oyuncuyu Mesut Özil'e benzetmesi, Fenerbahçeli taraftarların tepkisine neden oldu.

"Mesut gibi tembel"

Havertz'in tekniğinin iyi olduğunu ama tembel bir oyuncu olduğunu söyleyen Crouch, "Havertz bana Mesut Özil'i anımsatıyor. Tekniği çok iyi. Kendisine kolay gelen şeyleri yapıyor ama sahada tembel. Sizi çok kolay hayal kırıklığına uğratabiliyor. Juventus maçındaki performansı çok kötüydü" ifadelerini kullandı.

  • Peter Crouch'un, Kai Havertz'i eleştirirken 'tembel' olarak Mesut Özil'e benzetmesi sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Özil'in tembel olmadığı kaydedildi.

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