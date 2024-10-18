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Pevidem - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Portekiz Kupası 3. tur

Pevidem - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Portekiz Kupası 3. tur

17:3518/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Portekiz Kupası 3. turunda Benfica deplasmanda Pevidem ile karşılaşacak.
Portekiz Kupası 3. turunda Benfica deplasmanda Pevidem ile karşılaşacak.

Portekiz Kupası 3. turunda Benfica deplasmanda Pevidem ile karşılaşacak. 8 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Benfica Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu gibi Türk yıldızlarıyla galibiyet peşinde olacak. Peki, Pevidem - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

Kerem ve Orkun’lu Benfica Portekiz Kupası’nda deplasmanda Pevidem’e konuk olacak. Pevidem - Benfica maçına dair tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

PEVİDEM - BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Pevidem - Benfica maçı
19 Ekim Cumartesi saat 22.15
’te başlayacak. Karşılaşmanın yayıncı kuruluşu bulunmuyor.

PEVİDEM - BENFİCA CANLI SKOR



#Benfica
#Pevidem
#Portekiz Kupası
#Kerem Aktürkoğlu
#Orkun Kökçü

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