PEVİDEM - BENFİCA CANLI SKOR

İspanya La Liga 10. haftasında Arda Güler’li Real Madrid deplasmanda Celta Vigo’ya konuk oluyor. Ligde oynadığı son 41 maçta yenilgi almayan Real Madrid 21 puanla 2. sırada yer alıyor. Real Madrid'e rakip olduğu son sekiz La Liga maçını kaybeden Celta Vigo, en üst ligde bir rakibine karşı yaşadığı en uzun mağlubiyet serisini sonlandırmak için mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkacak. Milli futbolcumuz Arda Güler’in bu maçta ilk 11’de yer alması bekleniyor. Peki, Celta Vigo - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.