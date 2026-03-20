PFDK Süper Lig'den 6 kulübe para cezası verdi

TFF'nin açıklamasına göre PFDK, ligin 26. haftasındaki farklı ihlaller nedeniyle Beşiktaş'a 1 milyon 660 bin lira, Kocelispor'a 920 bin lira ve Hesap.com Antalyaspor, Göztepe, RAMS Başakşehir ve Trabzonspor'a 220'şer bin lira para cezası uyguladı.

Kurul, ayrıca Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan için TÜMOSAN Konyaspor maçının hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 80 bin lira para cezası uygun gördü.

PFDK, Beşiktaş maçında rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi sebebiyle Natura Dünyası Gençlerbirliği sporcusu Sekou Koita'yı 2 maç men ve 53 bin 350 lira para cezasına çarptırdı.

Disiplin Kurulu, ikas Eyüpspor antrenörü Umut Eskiköy'e de müsabaka 4. hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 maç men ve 53 bin 350 lira para cezası kaydetti.

Trenyol 1. Lig cezaları

PFDK, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında yaşanan farklı ihlaller nedeniyle SMS Grup Sarıyer'e 660 bin lira, Arca Çorum FK'ye 299 bin 500 lira, Amed Sportif Faaliyetler'e 110 bin lira ve Özbelsan Sivasspor'a da 27 bin lira para cezası verdi.

Öte yandan PFDK, Manisa FK sporcusu Waldir Alenis Vargas Valentin'e ve Esenler Erokspor'un futbolcusu Francis Nzaba'ya 2 maç men ve 26 bin 700 lira para cezası uyguladı.