Portekiz Ligi'nde şampiyon Sporting Lizbon

Sporting Lizbon, Portekiz Premier Lig'in son haftasında konuk ettiği Vitoria Guiamares'i 2-0 mağlup etti ve sezonu şampiyon tamamladı. Yeşil-beyazlılar bu şampiyonlukla birlikte toplamda 21. kez mutlu sona ulaştı.
Portekiz Süper Lig son hafta karşılaşmasında lider Sporting Lizbon sahasında Vitoria Guiamares'i konuk etti.
Estadio Jose Alvalade'de oynanan mücadeleyi Sporting 2-0 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti.
Yeşil-beyazlılara üç puanı getiren golleri 55. dakikada Gonçalves ile 82. dakikada Viktor Gyökeres kaydetti.
Sezonu ezeli rakibi Benfica'nın iki puan önünde şampiyon tamamlayan Sporting, 21. kez Portekiz Premier Lig'te mutlu sona ulaştı.
Milli oyuncular Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica deplasmanda Braga ile 1-1 berabere kaldı.