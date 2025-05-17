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Portekiz Ligi'nde şampiyon Sporting Lizbon

Portekiz Ligi'nde şampiyon Sporting Lizbon

22:0317/05/2025, Cumartesi
G: 17/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Sportingli futbolcuların gol sevinci.
Sportingli futbolcuların gol sevinci.

Sporting Lizbon, Portekiz Premier Lig'in son haftasında konuk ettiği Vitoria Guiamares'i 2-0 mağlup etti ve sezonu şampiyon tamamladı. Yeşil-beyazlılar bu şampiyonlukla birlikte toplamda 21. kez mutlu sona ulaştı.

Portekiz Süper Lig son hafta karşılaşmasında lider Sporting Lizbon sahasında Vitoria Guiamares'i konuk etti.


Estadio Jose Alvalade'de oynanan mücadeleyi Sporting 2-0 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti.


Yeşil-beyazlılara üç puanı getiren golleri 55. dakikada Gonçalves ile 82. dakikada Viktor Gyökeres kaydetti.


Sezonu ezeli rakibi Benfica'nın iki puan önünde şampiyon tamamlayan Sporting, 21. kez Portekiz Premier Lig'te mutlu sona ulaştı.



BENFİCA SON HAFTA PUAN KAYBETTİ

Milli oyuncular Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica deplasmanda Braga ile 1-1 berabere kaldı.



#Sporting Lizbon
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