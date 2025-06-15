FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda heyecan başladı. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Sait Germain (PSG) bu akşam B Grubu ilk maçında Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. İki ekibin zorlu mücadelesi öncesinde ise PSG Atletico Madrid maçı hangi kanalda ve saat kaçta? konusundaki aramalar hızlandı. İşte karşılaşmanın yayınlanacağı kanal ve maçtan bilgiler.
PSG Atletico Madrid maçı için geri sayım başladı. Tüm dünyada futbolsevelerin takip ettiği FIFA Kulüpler Dünya Kupası grup maçları sürüyor. Günün zorlu mücadelelerinden biri de PSG ile Atletico Madrid arasında oynanacak mücadele olacak. Peki PSG Atletico Madrid maçı hangi kanalda ve saat kaçta başlayacak? İşte maçtan notlar.
PSG-ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 30 maç TRT'den canlı yayınlanacak
Dünya futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli turnuvalarından biri olan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 15-22 Haziran 2025 tarihleri arasında 30 karşılaşma oynanacak. Turnuva maçları TRT 1, TRT Spor ve tabii platformu üzerinden canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.
Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliğinde bu yıl ilk kez genişletilmiş formatıyla düzenlenecek FIFA Kulüpler Kupası, 6 kıtadan 32 elit kulübü bir araya getirecek. "Dünyanın en iyi kulübü" ünvanı için kıran kırana geçecek bu prestijli turnuvada Türkiye'yi temsil edecek yıldızlar da sahne alacak. Inter'den Hakan Çalhanoğlu, Real Madrid'den Arda Güler, Juventus'tan Kenan Yıldız, Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Borussia Dortmund'dan Salih Özcan ve Porto'dan Deniz Gül, Türkiye'yi gururla temsil edecek isimler arasında yer alıyor. Bu büyük futbol şöleni, TRT ekranlarından canlı yayınla izleyiciyle buluşacak.
03.00 Ahly - Inter Miami FC / TRT SPOR
19.00 Bayern Münih - Auckland City / TRT SPOR
22.00 PSG - Atletıco Madrid / TRT SPOR
01.00 Palmeiras - Porto / TRT SPOR
05.00 Botafogo - Seattle Sounders / TRT SPOR
22.00 Chelsea - Los Angeles FC / TRT 1
01.00 Boca Juniors - Benfica / TRT SPOR
04.00 Flamengo - Esperance ST / TRT SPOR
19.00 Fluminense - Borussia Dortmund / TRT 1
22.00 River Plate - Urawa Red Dıamonds / TRT 1
01.00 Ulsan HD - Mamelodi Sundowns / TRT SPOR
04.00 Monterrey - Inter / TRT SPOR
19.00 Manchester City - Wydad / TRT 1
22.00 Real Madrid - Al Hilal / TRT 1
01.00 Pachuca - Salzburg / TRT SPOR
04.00 Al Ain - Juventus / TRT SPOR
19.00 Palmeiras - Al Ahly / TRT 1
22.00 Inter Miami - Porto / TRT 1
01.00 Seattle Sounders - Atletico Madrid / TRT SPOR
04.00 PSG - Botafogo / TRT SPOR
19.00 Benfica - Auckland City / TRT 1
21.00 Flamengo - Chelsea / TRT 1
01.00 Los Angeles FC - Esperance ST / TRT SPOR
04.00 Bayern Münih - Boca Juniors / TRT SPOR
19.00 Mamelodi Sundowns - Borussia Dortmund / TRT 1
22.00 Inter - Urawa Red Diamonds / TRT 1
01.00 Fluminense - Ulsan HD / TRT SPOR
04.00 River Plate - Monterrey / TRT SPOR
19.00 Juventus - Wydad / TRT 1
22.00 Real Madrid - Pachuca / TRT 1