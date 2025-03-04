UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda bu akşam PSV Eindhoven ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Philips Stadı'nda oynanacak maç saat 23.00'da başlayacak. En son Aralık 2023'te 1-1'lik skor ile beraberliği paylaşan PSV ile Arsenal'in zorlu mücadelesi TRT Spor kanalından canlı olarak izlenebilecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu heyecanı başlıyor. Bu akşam Philips Stadyumu'nda saat 23.00'da oynanacak PSV Eindhoven Arsenal mücadelesi TRT Spor kanalı üzerinden canlı olarak izlenebilecek. PSV Eindhoven-Arsenal arasındaki bazı istatistikler ise şu şekilde;
PSV EİNDHOVEN ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?
Şampiyonlar Ligi'ndeki zorlu mücadele saat 23.00'da başlayacak ve TRT Spor kanalından naklen ekranlara gelecek.
PSV Eindhoven Arsenal maçından notlar
- PSV Eindhoven ve Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar toplam sekiz kez karşı karşıya geldi.
- Bu maçlarda Arsenal üç galibiyet alırken, PSV iki galibiyet elde etti ve üç maç da beraberlikle sonuçlandı.
- Son karşılaşmaları 12 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşti ve 1-1 berabere sona erdi.
- Arsenal, grup aşamasında Paris Saint-Germain'i 2-0 mağlup ederek dikkat çekici bir performans sergiledi.
- PSV Eindhoven ise Juventus'u 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SON 16 HEYECANI
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçları başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 turunda 4-5 Mart tarihlerinde 8 karşılaşma oynanacak. Turun rövanş maçları ise 11-12 Mart'ta yapılacak ve çeyrek finalistler belirlenecek. "Devler Ligi"nde son 16 turu ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:
20.45 Club Brugge (Belçika)-Aston Villa (İngiltere)
23.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Lille (Fransa)
23.00 Real Madrid (İspanya)-Atletico Madrid (İspanya)
23.00 PSV (Hollanda)-Arsenal (İngiltere)
20.45 Feyenoord (Hollanda)-Inter (İtalya)
23.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Liverpool (İngiltere)
23.00 Bayern Münih (Almanya)-Bayer Leverkusen (Almanya)
23.00 Benfica (Portekiz)-Barcelona (İspanya)