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Rafael Leao'nun Türkiye'ye transferi açıklandı: Görüşmelerde mutlu son

Rafael Leao'nun Türkiye'ye transferi açıklandı: Görüşmelerde mutlu son

15:225/06/2026, Cuma
G: 5/06/2026, Cuma
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Rafael Leao
Rafael Leao

Milan'dan ayrılması beklenen Rafael Leao'nun geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Portekizli yıldızın, yeni adresi konusunda kararını verdiği ve bir kulüple anlaşma sağladığı öne sürüldü.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, İtalya Serie A devi Milan ile yollarını ayırmaya hazırlanan Rafael Leao için girişimlerini hızlandırdı.

Daha önce yaptığı açıklamalarda kariyerinde yeni bir sayfa açmaya sıcak baktığını ifade eden Portekizli yıldızın geleceği merak konusu olurken, İtalyan basınından dikkat çeken bir iddia geldi. Calciomercato'nun haberine göre Leao ile ilgilenen kulüpler arasında en ciddi adımları atan takım Galatasaray oldu.

Haberde, Milan'ın oyuncuya farklı kulüplerle görüşme izni verdiği ve sarı-kırmızılı yönetimin yıldız futbolcuyla yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat ettiği belirtildi. Tarafların prensipte anlaşmaya vardığı öne sürülürken, maaş detayları da ortaya çıktı.

10 MİLYON EURO MAAŞ

Galatasaray'ın 26 yaşındaki futbolcuya yıllık 8 milyon euro net ücret önerdiği, performansa bağlı bonuslarla birlikte bu rakamın 10 milyon euroya kadar çıkabileceği ifade edildi.

DEVLER LİGİ FAKTÖRÜ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması nedeniyle Galatasaray seçeneğine olumlu yaklaşan Leao'nun, transferin gerçekleşmesi adına Milan yönetiminden kolaylık beklediği aktarıldı.

BONSERVİS GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Öte yandan İtalyan ekibinin yıldız oyuncu için yaklaşık 60 milyon euro bonservis talep ettiği öğrenildi. Galatasaray cephesinin ise bu rakamın altında, 40 milyon euro seviyelerinde bir bütçe planladığı ve taraflar arasında pazarlıkların önümüzdeki günlerde yoğunlaşacağı kaydedildi.

Leao'nun ayrılık yönündeki açıklamalarının Milan'ın elini zayıflattığı değerlendirilirken, Portekizli oyuncunun da bonservis bedelinin düşürülmesi için kulübü üzerinde baskı kurduğu belirtildi.




#Galatasaray
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