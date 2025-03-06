Rangers Teknik Direktörü Barry Ferguson: Oyuncularım istediğim her şeyi yaptı

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk karşılaşmasında Rangers deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Galibiyetin ardından teknik direktör Barry Ferguson basın toplantısında soruları yanıtladı.





Barry Ferguson'un açıklamaları şöyle:

'Mourinho'yu alt ettiğimi söyleyemem'

"Çocuklarla gurur duyuyorum çünkü bu sezon çok şey atlattılar. Büyük bir övgüyü hak ediyorlar. Önümüzdeki Perşembe için hazır olmamız gerekiyor ve size bir şey söyleyeyim, onları hazırlayacağım. Mourinho'yu alt ettiğimi söyleyemem. Bize sonuç getireceğini düşündüğüm bir yol izledik ve bunun için sadece bir saat harcadık. Bilgiyi aldılar ve gurur duyulacak bir performans sergilediler."

'Ibrox'ta bu sezon biraz sorun yaşadık'

“Birkaç golünüz iptal edildiğinde kendiniz için üzülebilirsiniz ama biz devam ettik ve üçüncü golü bulduk. Ibrox'ta bu sezon biraz sorun yaşadık ama bu gecenin tadını çıkaracağız ve ardından bu sorunu çözmeye çalışacağız.”





'Henüz turun ilk yarısındayız'

"Adanmışlık, istek ve zaman zaman oynadığımız futbol çok iyiydi. Unutmamalıyız ki, henüz turun ilk yarısındayız çünkü Fenerbahçe gelmiş geçmiş en iyi teknik direktörlerden biri olan Mourinho sahip."





Ferguson, takımını desteklemek için İstanbul'a gelen bir Rangers taraftarının da trafik kazasında hayatını kaybettiğini hatırlatarak, bundan dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını sözlerine ekledi.















