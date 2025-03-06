Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk karşılaşmasında İskoçya temsilcisi Rangers ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleden sarı-lacivertliler 3-1 mağlup ayrıldı.





Rangers'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Dessers ve 42 ile 81. dakikada Cerny (2) attı. Fenerbahçe'nin tek golünü 30. dakikada Alexander Djiku kaydetti.





İskoç ekibinin Dessers ile bulduğu iki gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.





Sarı-lacivertlilerde milli oyuncu Çağlar Söyüncü 14. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi.





Rövanş karşılaşması 13 Mart Perşembe günü saat 23.00'te Ibrox Stadyumu'nda oynanacak.





Maçtan önemli dakikalar:

6' Mohamed Diomande takım arkadaşı Cyriel Dessers'a kazandırıyor. Tecrübeli oyuncu kalecimizi geçerek vuruşunu yapıyor ve Çağlar Söyüncü'nün müdahalesine rağmen hakem topun çizgiyi geçtiğini işaret etti: 0-1.



Rangers, Dessers'in attığı golle temsilcimiz Fenerbahçe karşısında öne geçti. pic.twitter.com/5nJcaoKQzI — TRT Spor (@trtspor) March 6, 2025





23' Filip Kostic ortasını penaltı noktasına doğru gönderdi. Gelen topa yükselen Youssef En-Nesyri göğsü ile pasını arkadaşı Edin Dzeko'ya indirdi. Golcü oyuncumuz bekletmeden yerden vuruşunu yapıyor ancak kaleci Jack Butland sağ köşeye uzanarak gole izin vermedi.





30' Sağ kanattan kullandığımız köşe vuruşunda Sebastian Szymanski ortasını ön direğe doğru gönderdi. Savunmadan arka direğe doğru seken topu Alexander Djiku harika bir vuruşla tamamladı ve meşin yuvarlağı sağ üst köşeden filelerle buluşturdu: 1-1.





42' Hızlı gelişen atakta topla birlikte ceza yayına sokulan Vaclav Cerny takım arkadaşı Cyriel Dessers ile duvar pası yaparak ceza sahasına girdi ve altıpas sol çaprazından yerden vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı filelerimize gönderdi: 1-2.





İKİNCİ YARI

51' Sol çaprazdan ceza sahasına giren Nicolas Raskin yerden çok sert vuruyor. Kalecimiz İrfan Can Eğribayat'dan seken topu Cyriel Dessers tamamlayarak filelere gönderdi. VAR'a danışan hakem Alejandro Jose Hernandez, golcü oyuncunun pozisyonunun ofsayt olduğunu işaret etti.

58' Hızlı gelişen atakta Jefte savunma arkasına yerden pasını gönderdi ve sol çaprazda topu kontrol eden Cyriel Dessers ceza sahasına girerek yerden vuruşunda topu filelere gönderdi. VAR'a danışan hakem Alejandro Jose Hernandez pozisyonun ofsayt olduğunu işaret etti.





67' Sol çaprazda topla buluşan Allan Saint-Maximin ortasını uzak direğe doğru gönderdi. Gelen topa savunma ile birlikte yükselen Youssef En-Nesyri kafa vuruşunu yaptı ancak top kalenin sağ tarafından dışarı gitti.





81' Hızlı gelişen atakta Cyriel Dessers kendi yarı sahasından ara pasını savunma arkasına doğru gönderdi. Sağ çaprazda topla buluşan Vaclav Cerny ceza sahasına girdive yerden vuruşu ile skoru belirledi: 1-3.









FENERBAHÇE - RANGERS MAÇ SONUCU





FENERBAHÇE - RANGERS MAÇ ÖZETİ

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Maçtan notlar:

3 eksik

Fenerbahçe, Rangers karşısında 3 oyuncusundan faydalanamadı. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalıları Fred Rodrigues ile Bright Osayi-Samuel, zorlu karşılaşmada yer alamadı. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda olmayan İsmail Yüksek de kadroya alınmadı.





18 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

Bu müsabaka öncesi Trendyol Süper Lig, Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 18 maçta kaybetmeyen Fenerbahçe, yenilgi yaşadı. Jose Mourinho'nun öğrencileri Avrupa Ligi'nde ise bu sezon 3. mağlubiyetini aldı. Fenerbahçe, lig aşamasında AZ Alkmaar ve Athletic Bilbao'ya kaybetmişti.

Alexander Djiku siftah yaptı

Djiku, 30. dakikada köşe vuruşu sonrası ceza sahası içinde yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Bu sezon sakatlıklar nedeniyle birçok maçta takımdan uzak kalan Djiku, Trendyol Süper Lig'de 18 maçta görev yaparken, UEFA Avrupa Ligi'nde 7 maçta süre aldı. Ganalı futbolcu bu sezonki ilk golünü kaydetmiş oldu.





25 maç sonra kalesinde 3 gol gördü

Fenerbahçe, 25 resmi maçın ardından kalesinde 3 gol gördü. Son dönemde savunmasıyla ön plana çıkan sarı-lacivertliler, son olarak yine UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda AZ Alkmaar karşısında kalesinde 3 gole engel olamamıştı.





Kadıköy kapalı gişe

Fenerbahçeli taraftarlar, Rangers maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Karşılaşmadan saatler önce stat civarında toplanan taraftarlar, maç öncesinde de takımlarına tezahüratlarla destek verdi. Öte yandan stat civarında geniş güvenlik önlemleri de alındı.





UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 TURU SONUÇLARI



