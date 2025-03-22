Beninli bir baba ile Türk bir annenin çocuğu olarak 1999'da İtalya'nın Bologna şehrinde doğan ve yine 2018 yılında İtalya'da Hellas Verona takımında profesyonel kariyerine başlayarak Mantova, Renate, Mantova takımlarında oynayan Rayyan Baniya 2021 yılında Fatih Karagümrük'e transfer olarak Türkiye Süper Ligi'ne adım atmıştı.