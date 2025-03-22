Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Rayyan Baniya ikinci kez A Mili Takım'a çağrıldı

Rayyan Baniya ikinci kez A Mili Takım'a çağrıldı

12:0522/03/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Rayyan Baniya Trabzonspor formasını 25 kez terletmişti.
Rayyan Baniya Trabzonspor formasını 25 kez terletmişti.

UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Macaristan'la karşılaşacak olan, kadroda cezalı ve sakat oyuncuları bulunan A Milli Takım, İtalya'da Palermo forması giyen Rayyan Baniya'yı kadrosuna dahil edildi.

Beninli bir baba ile Türk bir annenin çocuğu olarak 1999'da İtalya'nın Bologna şehrinde doğan ve yine 2018 yılında İtalya'da Hellas Verona takımında profesyonel kariyerine başlayarak Mantova, Renate, Mantova takımlarında oynayan Rayyan Baniya 2021 yılında Fatih Karagümrük'e transfer olarak Türkiye Süper Ligi'ne adım atmıştı.


Stoper mevkinde dikkat çeken Baniya 2023 yılında Trabzonspor'a transfer olarak 25 maçta forma giydi. 1,94 boyundaki futbolcu geçen sene Trabzonspor'dan kiralık olarak, Serie B ekiplerinden Palermo'ya transfer oldu. Genç stoper Palermo formasıyla 24 maça çıkarak 2 de gol kaydetti.


Başarılı stoper gerek Türkiye'de gerekse İtalya'da gösterdiği performansla teknik direktör Vincenzo Montella tarafından UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Hırvatistan ve Letonya maçları kadrosuna davet edilmişti.




#Rayyan Baniya
#A Milli Futbol Takımı
#Palermo

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Elektrik ve doğalgaz faturalarına ne kadar destek verilecek? 1 Nisan'dan itibaren başlıyor