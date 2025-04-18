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Rekabete hazırım

Rekabete hazırım

Ali Kemal Yazıcı
04:0018/04/2025, Cuma
G: 18/04/2025, Cuma
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Tim Jobol Folcarelli
Tim Jobol Folcarelli

Trabzonspor’un ara transferde kadrosuna kattığı Folcarelli, sakatlık sürecini atlattığını ve oynamaya hazır olduğunu söyledi. Fransız orta saha oyuncusu, teknik direktör Fatih Tekke’nin şans vermesi halinde Mendy ve Cham’la aralarındaki rekabeti kazanacağını söyledi.

Trabzonspor'a devre arasında katılan orta saha oyuncusu Tim Jobol Folcarelli; hedefleri, takıma uyumu hakkında konuştu. Geldiği anda sakatlandığını, ancak iyi bir tedavi süreci geçirdiğini söyleyen Fransız orta saha oyuncusu, kendisini buraya Şenol Güneş'in getirdiğini hatırlatarak, “Kendisi aramızdan ayrıldı ve Fatih Tekke hocamızla yola devam ediyoruz. İkisinin oyun anlayışları birbirinden çok farklı. Öğrenmeye ve en iyi şekilde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Umarım birlikte büyük başarılar kazanırız” ifadeerini kullandı.


6 NUMARADA OYNARIM

Takımdaki görevleri hakkında konuşan Folcarelli, "Geldiğim andan itibaren, yeni pozisyonlar öğrenmeye çalışıyorum. Bu şekilde oynamaya alışkın değildim. Fransa’da çoğunlukla 8 numara oynuyordum. Hocamız beni 6 numarada değerlendirmek isterse ben orada da en iyi şekilde oynamaya çalışacağım" şeklinde konuştu. Takımdaki arkadaşlık ilgili de konuşan 25 yaşındaki oyuncu, "Fransa'dan geldiğimiz için Batista Mendy ve Muhammed Cham ile ilişkimiz iyi seviyede ancak aramızda bir rekabet var. Çünkü benzer pozisyonlarda oynuyoruz. Kendime güveniyorum ve hocamız şans verirse rekabete de hazırım" diye konuştu.


#Trabzonspor
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