Rekabete hazırım

Trabzonspor'a devre arasında katılan orta saha oyuncusu Tim Jobol Folcarelli; hedefleri, takıma uyumu hakkında konuştu. Geldiği anda sakatlandığını, ancak iyi bir tedavi süreci geçirdiğini söyleyen Fransız orta saha oyuncusu, kendisini buraya Şenol Güneş'in getirdiğini hatırlatarak, “Kendisi aramızdan ayrıldı ve Fatih Tekke hocamızla yola devam ediyoruz. İkisinin oyun anlayışları birbirinden çok farklı. Öğrenmeye ve en iyi şekilde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Umarım birlikte büyük başarılar kazanırız” ifadeerini kullandı.

Takımdaki görevleri hakkında konuşan Folcarelli, "Geldiğim andan itibaren, yeni pozisyonlar öğrenmeye çalışıyorum. Bu şekilde oynamaya alışkın değildim. Fransa’da çoğunlukla 8 numara oynuyordum. Hocamız beni 6 numarada değerlendirmek isterse ben orada da en iyi şekilde oynamaya çalışacağım" şeklinde konuştu. Takımdaki arkadaşlık ilgili de konuşan 25 yaşındaki oyuncu, "Fransa'dan geldiğimiz için Batista Mendy ve Muhammed Cham ile ilişkimiz iyi seviyede ancak aramızda bir rekabet var. Çünkü benzer pozisyonlarda oynuyoruz. Kendime güveniyorum ve hocamız şans verirse rekabete de hazırım" diye konuştu.