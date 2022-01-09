Spor Rizede dostluk rüzgarı Trabzonsporlu taraftarlar yeşil-mavi kaşkollerle Rizespora destek oldu
FUTBOL FUTBOL

Rize'de dostluk rüzgarı: Trabzonsporlu taraftarlar yeşil-mavi kaşkollerle Rizespor'a destek oldu

Sezon başında 'Karadeniz Birliği' adı altında atılan adımlar tribünde renkli görüntüler ortaya çıkarıyor. İstanbul'dan yola çıkan bordo mavili bir grup taraftar önce kendi takımlarına daha sonra da yeşil-mavi kaşkollerle Rizespor'a destek verdi.

Abone Ol Google News
Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Rizede dostluk rüzgarı: Trabzonsporlu taraftarlar yeşil-mavi kaşkollerle Rizespora destek oldu
Trabzonsporlu bir grup, Rizespor-Beşiktaş maçına giderek komşu şehre destek verdi.

Bu sezon 'Karadeniz Birliği' adına atılan adımlar sonuçlarını verirken Çaykur Rizespor’un Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmada Trabzonspor taraftarlarının tribünde bordo-mavi ve yeşil-mavi kaşkollerle tribünde yer alması dikkatlerden kaçmadı.

Trabzonspor taraftarı olan Sefa Dönmez, Eşref keleş, Ahmet Kurtuluş, Süleyman Öztel ile Rasim Sarıalioğlu, Cuma günü oynanan Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçı için İstanbul’dan Trabzon’a gelip bu maçı izledikten sonra bu akşam da Rize’de oynanan Çaykur Rizespor, Beşiktaş maçında Karadeniz birlikteliğini göstermek ve Rizespor’u desteklemek için Çaykur Didi Stadyumu'nda yerlerini aldılar.

Trabzonsporlu taraftarlar, Yeni Malatya maçı galibiyeti sonrası bugün oynanan Rizespor-Beşiktaş maçı için Çaykur Didi Stadyumu'nda komşu şehir takımını tribünden destekledi.
Trabzonsporlu taraftarlar, Yeni Malatya maçı galibiyeti sonrası bugün oynanan Rizespor-Beşiktaş maçı için Çaykur Didi Stadyumu'nda komşu şehir takımını tribünden destekledi.

Bu sezon başında TFF yönetim kurulu üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu’nun seslendirdiği ve bu görüşünde ısrarcı olduğu Karadeniz birlikteliği adına ortaya koyduğu fikir, öncelikle Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu, Çaykur Rizespor kulüp başkanı Tahir Kıran ve GZT Giresunspor kulüp başkanı Hakan Karaahmet tarafından desteklenmiş, bu düşünce birlikteliği camiada da karşılık bulmuştu.

  • Birliktelik düşüncesi camialarda da büyük bir destek görürken, Trabzonspor taraftarlarının bu akşam Beşiktaş karşısında Çaykur Rizespor’u desteklemesi büyük takdir topladı.
Beşiktaş sonunu getiremedi

Beşiktaş sonunu getiremedi

Rize'de 4 gol atıldı 2 de kırmızı kart çıktı.
Beşiktaşın yeni yeteneği mest etti

Beşiktaş'ın yeni yeteneği mest etti

17 yaşındaki futbolcu, Rizespor maçında gündem haline geldi.
İçişlerinden Esenyurtta iki grup arasında çıkan kavgayı siyasete alet eden Ümit Özdağa yanıt: Yazıklar olsun

​Türkiye'nin 9 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı.

Norveç'te tedarik sıkıntısı: Kullanılmış iç çamaşırı verilecek.

Bakan Kurum'dan İstanbul açıklaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.