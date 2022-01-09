Rize'de dostluk rüzgarı: Trabzonsporlu taraftarlar yeşil-mavi kaşkollerle Rizespor'a destek oldu

Bu sezon 'Karadeniz Birliği' adına atılan adımlar sonuçlarını verirken Çaykur Rizespor’un Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmada Trabzonspor taraftarlarının tribünde bordo-mavi ve yeşil-mavi kaşkollerle tribünde yer alması dikkatlerden kaçmadı.

Trabzonspor taraftarı olan Sefa Dönmez, Eşref keleş, Ahmet Kurtuluş, Süleyman Öztel ile Rasim Sarıalioğlu, Cuma günü oynanan Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçı için İstanbul’dan Trabzon’a gelip bu maçı izledikten sonra bu akşam da Rize’de oynanan Çaykur Rizespor, Beşiktaş maçında Karadeniz birlikteliğini göstermek ve Rizespor’u desteklemek için Çaykur Didi Stadyumu'nda yerlerini aldılar.

Trabzonsporlu taraftarlar, Yeni Malatya maçı galibiyeti sonrası bugün oynanan Rizespor-Beşiktaş maçı için Çaykur Didi Stadyumu'nda komşu şehir takımını tribünden destekledi.

Bu sezon başında TFF yönetim kurulu üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu’nun seslendirdiği ve bu görüşünde ısrarcı olduğu Karadeniz birlikteliği adına ortaya koyduğu fikir, öncelikle Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu, Çaykur Rizespor kulüp başkanı Tahir Kıran ve GZT Giresunspor kulüp başkanı Hakan Karaahmet tarafından desteklenmiş, bu düşünce birlikteliği camiada da karşılık bulmuştu.

REKLAM