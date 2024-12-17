Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 2. Lig takımlarından Artı Değer Vanspor FK'yi 6-0 yenerek adını grup aşamasına yazdırdı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 2. Lig takımlarından Artı Değer Vanspor FK'yi 6-0 yenerek adını grup aşamasına yazdırdı.
Rizespor'a turu getiren golleri 19. dakikada Jurecka, 24. dakikada Emrecan Bulut, 34, 84. dakikada Zeqiri (2) ve 43, 45+2. dakikada Varesanovic (2) kaydetti.
19. dakikada Zeqiri'nin yerden ceza sahasına ortasında Varesanovic'in şutunda, kaleci Cantuğ Temel'den seken topu önünde bulan Jurecka'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
25. dakikada Çaykur Rizespor farkı 2'ye çıkardı. Papanikolaou'nun yerden derinlemesine pasında ceza sahasında topla buluşan Emrecan Bulut'un şutunda, top ağlara gitti: 2-0
35. dakikada Çaykur Rizespor farkı 3'e çıkardı. Eray Korkmaz'ın ceza sahasının sağ çaprazından kaleye şutunda top kaleci Cantuğ Temel'den sekti. Tekrar oyun alanına dönen topu takip eden Zeqiri'nin yerden şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0
43. dakikada Eray Korkmaz'ın ceza sahasına yerden gönderdiği topla buluşan Zeqiri, meşin yuvarlağı kaleci Cantuğ Temel'in solundan ağlara gönderdi: 4-0
45+2. dakikada Zeqiri'nin yerden pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Varesanovic'in şutunda, top kaleci Cantuğ Temel'in ellerinin arasından filelere gitti: 5-0
84. dakikada Çaykur Rizespor farkı 6'ya çıkardı. Buljubasic'in yerden ceza sahasına derinlemesine pasında topla buluşan Zeqiri, topu bir kez daha filelerle buluşturdu: 6-0.
Karşılaşma Çaykur Rizespor'un 6-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.