Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu maçlarının ardından grup müsabakalarının kura çekimi, 20 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak 5. eleme turu maçlarının ardından grup müsabakalarının kura çekimi gerçekleştirilecek.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GRUP KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 20 Aralık Cuma günü yapılacak organizasyon, saat 14.30'da kulüp yetkililerinin katılımı ile düzenlenecek.
Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi, A Spor'dan canlı olarak yayımlanacak.