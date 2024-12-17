Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 20 Aralık Cuma günü yapılacak organizasyon, saat 14.30'da kulüp yetkililerinin katılımı ile düzenlenecek.