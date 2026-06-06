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Rizespor'dan Mithat Pala iddiasına yalanlama

Rizespor'dan Mithat Pala iddiasına yalanlama

14:226/06/2026, Cumartesi
AA
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Mithat Pala, geride bıraktığımız sezon çıktığı 35 maçta 3 gol atıp 3 asist kaydetti.
Mithat Pala, geride bıraktığımız sezon çıktığı 35 maçta 3 gol atıp 3 asist kaydetti.

Çaykur Rizespor, orta saha oyuncusu Mithat Pala hakkında son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan transfer iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Çaykur Rizespor'dan Mithat Pala açıklaması geldi. Yeşil-mavili kulüpten yapılan duyuruda, söz konusu haber ve paylaşımların herhangi bir somut bilgiye dayanmadığı, kulübün bilgisi dışında gerçekleştiği belirtildi.


Açıklamada, Pala'nın Çaykur Rizespor Kulübü ile sözleşmesinin devam ettiği vurgulanarak, "Oyuncumuz ile ilgili yürüttüğümüz herhangi bir resmi transfer süreci bulunmamaktadır. Taraftarlarımızın ve kamuoyunun, kulübümüz tarafından yapılan resmi açıklamalar dışında yer alan haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi.




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