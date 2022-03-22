Roman Abramovich'in Türkiye'de almak istediği takım belli oldu: Herkes Göztepe sanıyordu

İngiliz hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından Roman Abramovich'e ciddi yaptırımlar uyguladı. Chelsea'yi satışa çıkaran Abramovich'in kulüpteki tüm yetkileri elinden alınarak, bu satıştan elde edilecek gelirden Rus iş insanının muaf tutulacağı belirtildi.
Roman Abramovich Bodrumspor'u istiyor
Türkiye'ye gelen Roman Abromavich'in Süper Lig'den Göztepe'yi satın alacağı iddia edilmişti. Fakat Ajansspor'un haberine göre Rus iş adamı Göztepe'yi değil, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 3. sırada yer alan Bodrumspor'u satın almak istediği ifade edildi.
- Neden Bodrumspor?
- Roman Abramovich'in Bodrumspor'u almak istemesinin nedeni olarak hem beldeyi çok sevmesi hem de bürokratik nedenlerden dolayı istediği iddia edildi.
Abramovich, A.Ş statüsündeki Bodrumspor'a talip oldu (🔗Ajansspor) pic.twitter.com/0svILR6hnX
Abramovich, A.Ş statüsündeki Bodrumspor'a talip oldu (🔗Ajansspor) pic.twitter.com/0svILR6hnX— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 22, 2022