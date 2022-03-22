Spor Roman Abramovichin Türkiyede almak istediği takım belli oldu Herkes Göztepe sanıyordu
FUTBOL FUTBOL

Roman Abramovich'in Türkiye'de almak istediği takım belli oldu: Herkes Göztepe sanıyordu

Chelsea'nin eski sahibi Rus milyoner Roman Abramovich'in Türkiye'den takım satın almak istediği öğrenildi. Rus iş adamanın Göztepe ile ilgilendiği iddia edilmişti fakat Abramovich'in Bodrumspor'a talip olduğu ifade edildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Roman Abramovichin Türkiyeden hangi takımı satın alacak? Herkes Göztepe sanıyordu
Roman Abramovich

İngiliz hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından Roman Abramovich'e ciddi yaptırımlar uyguladı. Chelsea'yi satışa çıkaran Abramovich'in kulüpteki tüm yetkileri elinden alınarak, bu satıştan elde edilecek gelirden Rus iş insanının muaf tutulacağı belirtildi.

Roman Abramovich Bodrumspor'u istiyor

Türkiye'ye gelen Roman Abromavich'in Süper Lig'den Göztepe'yi satın alacağı iddia edilmişti. Fakat Ajansspor'un haberine göre Rus iş adamı Göztepe'yi değil, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 3. sırada yer alan Bodrumspor'u satın almak istediği ifade edildi.

  • Neden Bodrumspor?
  • Roman Abramovich'in Bodrumspor'u almak istemesinin nedeni olarak hem beldeyi çok sevmesi hem de bürokratik nedenlerden dolayı istediği iddia edildi.

Abramovich'le ilgili sürpriz iddia: Süper Lig ekibini satın alabilir
SPOR
Abramovich'le ilgili sürpriz iddia: Süper Lig ekibini satın alabilir

Roman Abramovich Chelsea'den men edildi
SPOR
Roman Abramovich Chelsea'den men edildi

Türkiyeyi temsil edecekler

Türkiye'yi temsil edecekler

Yaptıkları robotla şampiyon oldular: Şimdi Amerika'da yarışacaklar.
15 saat bekliyorlardı

15 saat bekliyorlardı

​Şimdi kıtalar arası yolculuk beş dakika sürüyor.
Denize atlayıpyüzebilirsiniz

Bahçeli '1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçmem' diyenlere seslendi.

Ambulansa binmek istemeyen yaşlı kadını böyle ikna ettiler.

​İlk kez görüntülendi: Yerli otomobil için üretecek.

Umduğunu bulamayan Putin taktik değiştiriyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.