Spor Roman Abramovich Chelseaden men edildi
FUTBOL FUTBOL

Roman Abramovich Chelsea'den men edildi

Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Roman Abramovich, Premier Lig yönetimi tarafından İngiliz kulübünün yöneticiliğinden men edildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Roman Abramovich Chelseaden men edildi
Roman Abramovich

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından, Rusya'ya karşı yaptırımlar devam ediyor. Son olarak Rus iş adamı Roman Abramovich'in, İngiltere Premier Lig Yönetimi tarafından Chelsea'nin yöneticisi olmaktan men edildiği açıklandı.

Diskalifiye edildi

Bu kararla birlikte Abramoviç'in bundan sonra Chelsea'nin mal varlıkları ve diğer faaliyetleri üzerinde bir etkinliği kalmamış oldu. Premier Lig'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İngiltere Hükümeti tarafından yaptırımların uygulanmasının ardından, Premier Lig Kurulu, Roman Abramovich'i Chelsea Futbol Kulübü Direktörü olarak diskalifiye etti. Yönetim Kurulu'nun kararı, 31 Mayıs 2022'de sona eren ve hükümet tarafından verilen lisans şartlarında belirtildiği gibi, kulübün fikstürlerini çalıştırma ve oynama kabiliyetini etkilemez."

Türk iş insanı Muhsin Bayrak, Chelsea'yi alabilir

Chelsea'nin satışa çıkarılmasının ardından Türk iş insanı Muhsin Bayrak, kulübün satışa çıkarılmasının ardından kulüp yetkilileri ile temasa geçti. Bunun üzerine şirket adına Londra'ya giden avukat Berivan Erdoğan ve şirketin Avrupa temsilcisi Vehbi Kevser kulüp yetkilileri ile görüşmeye başladı.

  • Rus milyarder Abramovich, 2003'te İngiliz iş insanı Ken Bates'e 140 milyon sterlin ödeyerek Chelsea'nin sahibi olmuştu.

Chelsea'ye talip olan Türk iş insanı Bayrak: "Londra'da görüşmeye başladık"
SPOR
Chelsea'ye talip olan Türk iş insanı Bayrak: "Londra'da görüşmeye başladık"

Chelsea yaptırımların gevşetilmesi için İngiltere hükümetiyle görüşüyor
SPOR
Chelsea yaptırımların gevşetilmesi için İngiltere hükümetiyle görüşüyor

Servet sahipleri neden kulüp satın alıyor?
SPOR
Servet sahipleri neden kulüp satın alıyor?

O sene bu sene

'O sene bu sene'

​Trabzon'da otobüse binenlere sürpriz.
İkinci el otomobil piyasası durgun

İkinci el otomobil piyasası durgun

​'Orta sınıfta 200 bin TL altında araba kalmadı.'
Selçuk Bayraktardan MİUS paylaşımı: Bayraktar Kızılelma geliyor

Ekiplerin çalışmasının ardından trafiğe kapatılan köprü yeniden açıldı.

Köpekten kaçarken kamyon altında kalan Mahra'nın durumu ağır.

Bahçeli: Türkiye'de bazı kesimler bu adımları hazmedememektedir.

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ermeni mevkidaşı Mirzoyan ile görüştü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.