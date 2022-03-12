Roman Abramovich Chelsea'den men edildi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından, Rusya'ya karşı yaptırımlar devam ediyor. Son olarak Rus iş adamı Roman Abramovich'in, İngiltere Premier Lig Yönetimi tarafından Chelsea'nin yöneticisi olmaktan men edildiği açıklandı.

Diskalifiye edildi

Bu kararla birlikte Abramoviç'in bundan sonra Chelsea'nin mal varlıkları ve diğer faaliyetleri üzerinde bir etkinliği kalmamış oldu. Premier Lig'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İngiltere Hükümeti tarafından yaptırımların uygulanmasının ardından, Premier Lig Kurulu, Roman Abramovich'i Chelsea Futbol Kulübü Direktörü olarak diskalifiye etti. Yönetim Kurulu'nun kararı, 31 Mayıs 2022'de sona eren ve hükümet tarafından verilen lisans şartlarında belirtildiği gibi, kulübün fikstürlerini çalıştırma ve oynama kabiliyetini etkilemez."

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Türk iş insanı Muhsin Bayrak, Chelsea'yi alabilir

Chelsea'nin satışa çıkarılmasının ardından Türk iş insanı Muhsin Bayrak, kulübün satışa çıkarılmasının ardından kulüp yetkilileri ile temasa geçti. Bunun üzerine şirket adına Londra'ya giden avukat Berivan Erdoğan ve şirketin Avrupa temsilcisi Vehbi Kevser kulüp yetkilileri ile görüşmeye başladı.

Rus milyarder Abramovich, 2003'te İngiliz iş insanı Ken Bates'e 140 milyon sterlin ödeyerek Chelsea'nin sahibi olmuştu.

SPOR Chelsea'ye talip olan Türk iş insanı Bayrak: "Londra'da görüşmeye başladık"

SPOR Chelsea yaptırımların gevşetilmesi için İngiltere hükümetiyle görüşüyor