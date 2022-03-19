Abramovich'le ilgili sürpriz iddia: Süper Lig ekibini satın alabilir

İngiliz hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından Roman Abramovich'e ciddi yaptırımlar uyguladı.
Chelsea'yi satışa çıkaran Abramovich'in kulüpteki tüm yetkileri elinden alınarak, bu satıştan elde edilecek gelirden Rus iş insanının muaf tutulacağı belirtildi.
Bu gelişmelerin ardından Abromovich'le ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
İngiliz basınından The Telegraph'ta yer alan haberde, Abramovich'in futbola yatırımlarını devam ettirmek istediği ve Türkiye'den bir kulüp satın alabileceği belirtildi. Rus milyarderin Süper Lig ekibi Göztepe'ye talip olabileceği ifade edildi.
Haberde; Abramovich'e ait özel jetin geçtiğimiz günlerde İstanbul'a indiği bilgisine de yer verildi.