Spor Manchester United Premier Ligde 3 maç sonra kazandı
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Manchester United Premier Lig'de 3 maç sonra kazandı

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, kulüp ve milli takım kariyerinin toplamında 800 gol barajını geçti.

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Haber Merkezi AA
Ronaldo 800 golü geçti, durdurulamıyor
Ronaldo, United formasıyla bu sezon 16 maçta 12 gol kaydetti.

İngiltere Premier Lig'de 14. haftanın kapanış maçında Manchester United, Arsenal'ı 3-2 yendi. Haftaya 8. sırada başlayan Manchester United, puan tablosunun 5. basamağındaki Arsenal'ı ağırladı.

Tartışmalı gol

Arsenal'ı 13. dakikada öne geçiren gol tartışmalara yol açtı. Manchester United kalecisi De Gea, köşe vuruşu sırasında takım arkadaşı Fred'in darbesiyle yerde kaldı. De Gea sırtı sahaya dönük şekilde yerde yatarken Smith Rowe, ceza sahasının dışına seken topu bekletmeden yaptığı vuruşla ağlara gönderdi. Hakem, Manchester United oyuncularının itirazlarına rağmen VAR incelemesi sonunda gol kararı verdi.

Fernandes'in 44. dakikadaki golüyle skora denge getiren Manchester United, 52. dakikada Cristiano Ronaldo ile 2-1 öne geçti. Arsenal, Odegaard'ın 54. dakikada kaydettiği golle durumu eşitlese de ,Ronaldo 70. dakikada penaltıdan attığı golle Manchester United'ın sahadan galip ayrılmasını sağladı.

Ligde 3 maç sonra kazandı.

Puanını 21'e çıkaran Manchester United, 7. sıraya yükseldi. Arsenal ise 23 puanda kaldı.

Ronaldo 800 gol barajını geçti

  • Portekizli forvet oyuncusu, gollerinin 115'ini milli takım, 450'sini Real Madrid, 130'unu Manchester United, 101'ini Juventus, 5'ini de Sporting Lizbon formasıyla attı.

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