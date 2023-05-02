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Spor

Sakaryaspor Erzurumspor karşısında İstanbul'da kazandı

Sakaryaspor'u İstanbul'da konuk eden Erzurumspor, sahadan 1-0 mağlubiyetle ayrıldı. Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golü, Kassongo attı.

20:22 . 2/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Sakaryasporlu futbolcuların sevinci.

Sakaryasporlu futbolcuların sevinci.

Erzurumspor FK, Eyüp Stadyumu’nda karşılaştığı Sakaryaspor’a 1-0 mağlup oldu. Sakaryaspor, aldığı 3 puanla birlikte 59 puanla ligin 4. sırasında yer aldı. Erzurumspor ise 33 puanla 15. sırada bulunuyor.

Maçtan dakikalar;

7. dakikada Alican’ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sol ayağı ile yaptığı sert vuruşta top, yakın kale direğinin dibinden auta gitti.

19. dakikada Özgür’ün sağ taraftan açtığı ortada Eren’in penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Cihan’da kaldı.

GOL!

47. dakikada Burak Süleyman’ın sol taraftan sağ ayağı ile açtığı ortada uzak direkte Kassongo’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

57. dakikada Oğuz’un sağ taraftan açtığı ortada altı pas üzerinde iyi yükselen Kassongo’nun yaptığı kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak, üst kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.

81. dakikada Sakaryaspor atağında ileriye atılan uzun pasta Oğuz’un kafa ile dokunduğu topta kaleci Göktuğ meşin yuvarlağı son anda üstten kornere çeldi.



#Erzurumspor
#Sakaryaspor
#1.Lig
21 dakika önce
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