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Sala'nın uçak kazasında şoke eden detay

Arjantinli santrfor Emiliano Sala'nın da içinde bulunduğu uçak kazasında pilotun ticari uçak sürme lisansı olmadığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi AA
Emiliano Sala ve pilot David Ibbotson

Emiliano Sala ve pilot David Ibbotson

Kazayı inceleme altına alan İngiltere Hava Kazaları Soruşturma Biriminden (AAIB) yapılan açıklamaya göre, Sala'nın öldüğü uçak kazasında hayatını kaybeden pilot David Ibbotson'un gece uçuşu yapmak için yeterli tecrübesi ve ticari uçak sürme lisansının olmadığı duyuruldu.

Açıklamada ayrıca uçağın da ticari çalışma lisansının olmadığı belirtildi.

  • Pilot Ibbotson ve Sala'nın bulunduğu uçak, 21 Ocak 2019'da Fransa'nın Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e seyir halindeyken Manş Denizi'nde kaybolmuştu. 3 Şubat'ta uçağın enkazının yeri belirlenmiş, 6 Şubat'ta ise çıkarılan cansız bedenin Sala'ya ait olduğu tespit edilmişti.

Emiliano Sala'nın 'son' ses kaydı
Yeni Şafak

Emiliano Sala'nın 'son' ses kaydı

Cardiff City'nin yeni transferi Emiliano Sala'yı taşıyan uçak havalandıktan kısa bir süre sonra radar sisteminden kaybolmuştu. 2 gündür süren arama kurtarma çalışmalarından henüz bir sonuç çıkmazken Arjantinli futbolcunun uçaktayken arkadaşlarına gönderdiği ses kaydı ortaya çıktı.

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