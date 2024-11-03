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Şampiyon Malmö Hammarby ile puanları paylaştı

Şampiyon Malmö Hammarby ile puanları paylaştı

10:143/11/2024, Pazar
AA
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Malmö'nün sağ bek oyuncusu Adrian Skogmar'ın rakibiyle mücadelesi
Malmö'nün sağ bek oyuncusu Adrian Skogmar'ın rakibiyle mücadelesi

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında karşılaşacağı Malmö, İsveç Ligi'nde Hammarby ile 2-2 berabere kaldı.

Liginde şampiyonluğunu daha önce ilan eden Malmö, 29. haftada en yakın takipçisi Hammarby'ye konuk oldu. Jusef Erabi ile Nahir Besara'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 geride kapatan Malmö, Nils Zatterström ve Hugo Bolin'in iki dakika arayla bulduğu gollerle 1 puanı kurtardı.


Malmö, bitimi 1 hafta kalan İsveç Ligi'nde Hammarby'nin 8 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.


Mavi-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi'nde 6 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da Beşiktaş ile karşılaşacak.





#Malmö
#Beşiktaş
#İsveç Ligi
#Avrupa Ligi
#Hammarby

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