Şampiyon Malmö Hammarby ile puanları paylaştı

Liginde şampiyonluğunu daha önce ilan eden Malmö, 29. haftada en yakın takipçisi Hammarby'ye konuk oldu. Jusef Erabi ile Nahir Besara'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 geride kapatan Malmö, Nils Zatterström ve Hugo Bolin'in iki dakika arayla bulduğu gollerle 1 puanı kurtardı.