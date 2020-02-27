UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları: Real Madrid 1-2 M.City, Lyon 1-0 Juventus

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu ilk maçlarında; Manchester City deplasmanda Real Madrid'i 2-1, Lyon ise sahasında Juventus'u 1-0 mağlup etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları tamamlandı.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları tamamlandı.

Fotoğraf: Reuters

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu eşleşmesinin ilk ayağında Santiago Bernabeu'da Real Madrid'e konuk olan Manchester City, 90 dakikanın sonunda 1-2'lik skorla galibiyete uzanarak çeyrek final için avantaj elde etti.

İspanya'da da sayıları her geçen gün artmaya devam eden Koronavirüs vakaları nedeniyle tedirgin olan futbolseverlerin aldığı bireysel sağlık önlemleri maç boyunca göze çarpan detaylar arasında yerini aldı.

Minik bir Real Madrid'li taraftarlar takımını desteklemeye maskeyle geldi.
Minik bir Real Madrid'li taraftarlar takımını desteklemeye maskeyle geldi.

Lyon, Juventus'a kaleyi göstermedi

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Juventus, deplasmanda Lyon'a 1-0 mağlup oldu.

Maça etkili başlayan Lyon, aradığı golü 31. dakikada Lucas Tousart'ın ayağından buldu. İlk yarıyı bu golle geride kapatan Juventus, 2. devrede Ronaldo önderliğinde vites yükseltse de 90 dakika sonunda gülen taraf Lyon oldu.

  • Juventus 90 dakikada boyunca Lyon kalesine isabetli şut atamadı.

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