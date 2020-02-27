Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları: Real Madrid 1-2 M.City, Lyon 1-0 Juventus

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu eşleşmesinin ilk ayağında Santiago Bernabeu'da Real Madrid'e konuk olan Manchester City, 90 dakikanın sonunda 1-2'lik skorla galibiyete uzanarak çeyrek final için avantaj elde etti.

İspanya'da da sayıları her geçen gün artmaya devam eden Koronavirüs vakaları nedeniyle tedirgin olan futbolseverlerin aldığı bireysel sağlık önlemleri maç boyunca göze çarpan detaylar arasında yerini aldı.

Lyon, Juventus'a kaleyi göstermedi

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Juventus, deplasmanda Lyon'a 1-0 mağlup oldu.

Maça etkili başlayan Lyon, aradığı golü 31. dakikada Lucas Tousart'ın ayağından buldu. İlk yarıyı bu golle geride kapatan Juventus, 2. devrede Ronaldo önderliğinde vites yükseltse de 90 dakika sonunda gülen taraf Lyon oldu.