Şampiyonluğa giden takımda flaş gerçek ortaya çıktı: 10 futbolcu alacakları için ihtar çekti

Yeşil-kırmızılılarda hak edişlerini tahsil edemeyen 10 as futbolcunun Silifke maçı öncesinde kulübe ihtarname gönderdiği ortaya çıktı. Bazı futbolcuların Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kanalıyla alacak başvurusu yaptığı, bazılarının ise alacakları ödenmezse serbest kalmak için TFF yoluna gittiği öğrenildi. Bu futbolcular alacakları ödenmezse 1 ay sonra serbest kalma hakkı elde edecek.





Karşıyakalı futbolcular ödeme yapılmazsa 9 Mayıs'tan itibaren tam da Play-Off maratonu döneminde serbest kalabilecek. Karşıyaka'da Başkan İlker Ergüllü, Silifke maçı öncesinde geçen hafta cuma günü takıma 1.2 milyon TL tutarında 2 galibiyet primi ödemesi yapmıştı.





Normal sezonun kalan maçlarına prim açıklamayan Yeşil-kırmızılılarda başkan Ergüllü mayıs ayı başında takıma hakediş ödemesi yapma sözü vermişti. Karşıyaka'da taraftarların başlattığı şampiyonluk primi kampanyasında ise verilen prim sözleri 4 milyon TL'yi geçmişti. Grupta pazar günü takipçisi Belediye Kütahyaspor'a ikincilik ve Play-Off'ta grup finalini garantileme hedefiyle çıkacak olan Karşıyaka mağlubiyet durumunda ise son hafta öncesi yerini rakibine kaptıracak.







