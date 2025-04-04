Samsunspor'da hedef Antalyaspor maçı

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında maç fazlasıyla Beşiktaş’ın 4 puan önünde 3. sırada yeni haftaya giren Samsunspor, yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Son 5 maçta sadece küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor’a karşı galip gelebilen Karadeniz temsilcisi, bu süreçte kendi sahasında Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa’ya yenilirken Göztepe ve Fenerbahçe ile de deplasmanda berabere kaldı. Kırmızı-beyazlılar, Antalyaspor’u deplasmanda yenerek Avrupa umutlarını taze tutmak istiyor.





Samsunspor, bu maça kadar 28 karşılaşmada 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 51 puan topladı. Rakip filelere 44 gol gönderen Karadeniz ekibi kalesinde de 32 gol gördü. Akdeniz temsilcisi Antalyaspor ise 28 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak 36 puan topladı. Rakip filelere 32 gol gönderen Antalyaspor, kendi kalesinde ise 52 gol gördü. Zorlu müsabakada Samsunspor üst sıralara tutunmak, Antalyaspor ise küme düşme hattındaki takımlardan uzaklaşmak için mücadele verecek.





Yarın saat 19.00’da Antalyaspor’un sahasında oynanacak karşılaşmaya Teknik Direktör Thomas Reis idaresindeki Samsunspor’un kalede Okan Kocuk, Kingsley Schindler, Lubo Satka, Rick Van Drongelen, Soner Gönül, Ait Bennasser, Soner Aydoğdu, Emre Kılınç, Nany Dimata, Carlo Holse ve Marius Mouandilmadji ilk 11’i ile çıkması bekleniyor. Celil Yüksel’in sakatlık nedeniyle forma giymesi beklenmezken, kaleci Okan Kocuk ve kanat oyuncusu Arbnor Muja ise 3’er sarı kart ile ceza sınırında bulunuyor.





Antalyaspor - Samsunspor mücadelesini hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk’ün yardımcılıklarını da Süleyman Özay ve Mehmet Kapluhan yapacak.







