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Samuel Eto'o Kamerun Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı oldu

Daha önce ülkemizde Fraport TAV Antalyaspor ve İttifak Holding Konyaspor formaları giyen dünyaca ünlü eski yıldız oyuncu Samuel Eto'o Kamerun Futbol Federasyonu başkanı seçildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Samuel Etoo Kamerun Futbol Federasyonunun yeni başkanı oldu
Eto'o, Katar 2022 Dünya Kupası'nın küresel elçisi olarak görev yapmıştı.

40 yaşındaki eski dünyaca ünlü futbolcu Samuel Eto'o Kamerun Futbol Federasyonu (Fecafoot) başkanlığına seçildi.

Beş aday çekildi

Daha önce Real Madrid, Barcelona, Inter ve Chelsea gibi dünyaca ünlü takımlarda forma giyen Eto'o, diğer beş adayın seçimlerden çekilmesinin ardından Fecafoot'un geçici Başkanı Seidou Mbombo Njoya ile yarıştı. Seçimden önce Eto'o, Katar 2022 Dünya Kupası'nın küresel elçisi olarak görev yaparken, Mbombo Njoya şu anda Afrika Futbol Konfederasyonu'nun dördüncü başkan yardımcısı görevini yürütüyor.

  • Samuel Eto'o daha önce ülkemizde Fraport TAV Antalyaspor ve İttifak Holding Konyaspor formaları giymişti.

Kamerun Futbol Federasyonu’nun yeni başkanı Samuel Eto’o oldu
Kamerun Futbol Federasyonu’nun yeni başkanı Samuel Eto’o oldu
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