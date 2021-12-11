Samuel Eto'o Kamerun Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı oldu

40 yaşındaki eski dünyaca ünlü futbolcu Samuel Eto'o Kamerun Futbol Federasyonu (Fecafoot) başkanlığına seçildi.

Beş aday çekildi

Daha önce Real Madrid, Barcelona, Inter ve Chelsea gibi dünyaca ünlü takımlarda forma giyen Eto'o, diğer beş adayın seçimlerden çekilmesinin ardından Fecafoot'un geçici Başkanı Seidou Mbombo Njoya ile yarıştı. Seçimden önce Eto'o, Katar 2022 Dünya Kupası'nın küresel elçisi olarak görev yaparken, Mbombo Njoya şu anda Afrika Futbol Konfederasyonu'nun dördüncü başkan yardımcısı görevini yürütüyor.

Samuel Eto'o daha önce ülkemizde Fraport TAV Antalyaspor ve İttifak Holding Konyaspor formaları giymişti.

🇨🇲Kamerun Futbol Federasyonu’nun yeni başkanı Samuel Eto’o oldu👇 pic.twitter.com/tQL3C2dcJR — AA SPOR (@aa_spor) December 11, 2021