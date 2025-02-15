Selçuk İnan'dan Ömer Erdoğan'a hakem yanıtı: Futbolun içinde oluyor

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Sivasspor'u 90. dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 29'a yükseltirken Sivasspor ise 23 puanda kaldı.





Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, zorlu bir maçı galibiyetle bitirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.





"Bugün çok zor bir maç olacağını biliyordum açıkçası, bekliyordum. Sivasspor özellikle son haftalarda önemli işler yapıyor. Fiziksel olarak daha güçlü bir haldeler. Beşiktaş maçında da aslında mağlubiyeti çok da hak etmemişlerdi. Zor bir maç olacağını biliyordum. Fiziksel olarak da güçlü bir takım."

'Maçı erken de bitirebilirdik'

"Ama maçın başlarında aslında bir hafta boyunca çalıştığımız gibi eksiklerini yakalayabildik Sivasspor'un. Özellikle sol taraftan ataklarımız oldu. Maçı erken de bitirebilirdik. Ancak final paslarında biraz eksik kaldık. Enerji olarak da çok yüksek başlamayınca maç ortada devam etti."





'Biraz daha baskılıydık'

"Dediğim gibi ilk yarı için en azından golü atabilseydik belki maç farklı olurdu. Ama en nihayetinde beraberliği yakaladık son dakikada. İkinci yarıda da biraz daha baskılıydık. Bütün ofansif oyuncularımızı sahaya sürmeye çalıştık. Dediğim gibi en nihayetinde zor bir maçtı. Ama oyuncularımı kazandıkları için tebrik etmek istiyorum."

'Bizim için önemli bir oyuncu'

"Şöyle söyleyeyim, bildiğiniz gibi eski bir futbolcuydum ben. Bütün hayatım oralarda geçti. Bunları yönetmekle geçti. Halil güçlü bir oyuncu, Halil çok önemli bir oyuncu, çok iyi bir oyuncu, çok da duygusal bir oyuncu. O yüzden taraftarlar tabii ki oyuncuların performansının yüksek olmasını istiyor. Ki Halil'in performansının çok yüksekti, asist yaptı, yine oynadı. Bizim için önemli bir oyuncu."





'Oyuncular birbirlerine sataşabiliyorlar'

Hakemin performansı ile ilgili soruya ve Ömer Erdoğan'ın 'hakem tek taraflı maç yönetti' söylemine cevap veren İnan, "Hiç katılmıyorum. Bence biz de esasında birçok arkadaşımız içeride hakemden şikayetçi oldu. Bunlar tabii oyunun içinde oluyor ama hiç bu şekilde katılmıyorum. Onlarla ilgili çok konuşmayı sevmiyorum. Bunlar futbolun içinde oluyor. Oyuncular birbirlerine sataşabiliyorlar. Dolayısıyla bu çok normal bir şeydi" diye konuştu.















