Şenol Güneş'ten Beşiktaş açıklaması: "Bana gelen bir şey yok"

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda 1-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamayan ve Hatayspor'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta, teknik direktör Valerien Ismael ile yolların ayrılması planlanıyor.
"Bana gelen bir şey yok"
Fransız hocanın yerine Şenol Güneş başta olmak üzere, birçok teknik direktörün adı geçiyor. A Spor'a açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, kendisine bir teklif gelmediğini söyledi. Güneş, "Bana gelen bir şey yok ama konuşuluyor. Bir şey olursa öğrenirsiniz" ifadelerini kullandı.
- Beşiktaş'ın başında toplamda 18 maça çıkan Valerien Ismael, 1.72 puan ortalaması yakaladı.