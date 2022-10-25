Spor Şenol Güneşten Beşiktaş açıklaması "Bana gelen bir şey yok"
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Şenol Güneş'ten Beşiktaş açıklaması: "Bana gelen bir şey yok"

Süper Lig'de alınan kötü sonuçların ardından Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael ile yolların ayrılması planlanıyor. Adı Beşiktaş ile anılan tecrübeli teknik adam Şenol Güneş, hakkında çıkan iddialara yanıt verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şenol Güneşten Beşiktaş açıklaması: Bana gelen bir şey yok
Şenol Güneş daha önce Beşiktaş ile 2 şampiyonluk yaşamıştı.

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda 1-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamayan ve Hatayspor'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta, teknik direktör Valerien Ismael ile yolların ayrılması planlanıyor.

"Bana gelen bir şey yok"

Fransız hocanın yerine Şenol Güneş başta olmak üzere, birçok teknik direktörün adı geçiyor. A Spor'a açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, kendisine bir teklif gelmediğini söyledi. Güneş, "Bana gelen bir şey yok ama konuşuluyor. Bir şey olursa öğrenirsiniz" ifadelerini kullandı.

  • Beşiktaş'ın başında toplamda 18 maça çıkan Valerien Ismael, 1.72 puan ortalaması yakaladı.

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