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Spor

Şenol Güneş'ten hakem açıklaması: Konuşursak ağır oluyor gerek yok

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de evinde konuk ettiği Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

00:27 . 21/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Şenol Güneş

Şenol Güneş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Pendikspor'u ağırladı.


Siyah-beyazlılar 1-0 öne geçtiği karşılaşmayı uzatma anlarında penaltıdan yediği golle 1-1 berabere bitirdi ve 1 puana razı oldu.


Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



İşte Şenol Güneş'in açıklamaları:

Futbol sahada oynanıyor, sürprizler olabiliyor. Bugün o da bizim başımıza geldi. İkinci yarıda top tutarak önde oynayalım diye düşündük ama olmadı. Baskılarımız çok iyi değildi. Ortada top tutamadık ve karşılayamadık. Daha fazla pozisyon üretmemiz gerekirdi. Bazen şans faktörü de size gülmeyebilir.


Hakemlerle ilgili konuşmaya gerek yok. Konuşursak ağır oluyor, gerek yok. Autsa, gol değil. Aut değilse, o zaman bilmiyorum. Hakem bir karar verdiğine göre, herhalde görmüş de vermiştir.

#Şenol Güneş
#Beşiktaş
#Süper Lig
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