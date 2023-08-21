Şenol Güneş'ten hakem açıklaması: Konuşursak ağır oluyor gerek yok

Futbol sahada oynanıyor, sürprizler olabiliyor. Bugün o da bizim başımıza geldi. İkinci yarıda top tutarak önde oynayalım diye düşündük ama olmadı. Baskılarımız çok iyi değildi. Ortada top tutamadık ve karşılayamadık. Daha fazla pozisyon üretmemiz gerekirdi. Bazen şans faktörü de size gülmeyebilir.