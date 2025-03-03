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Serdal Adalı Süleyman Seba'yı unutmadı

Serdal Adalı Süleyman Seba'yı unutmadı

15:043/03/2025, Pazartesi
IHA
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Serdal Adalı, Süleyman Seba'nın kabri başında dua etti
Serdal Adalı, Süleyman Seba'nın kabri başında dua etti

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kulübün 122. kuruluş yıl dönümü sebebiyle Onursal Başkan Süleyman Seba’nın kabrini ziyaret etti. Adalı, ardından aynı mezarlıkta bulunan Ali Sami Yen’in kabrine de çiçek bıraktı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, siyah-beyazlı kulübün 122. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Onursal Başkan Süleyman Seba’nın, Feriköy Mezarlığı’ndaki kabrini ziyaret etti.


Başkan Adalı ve siyah-beyazlı yöneticiler, burada okunan duaların ardından aynı mezarlıkta yer alan Galatasaray Kulübü’nün kurucusu Ali Sami Yen’in kabrine de çiçek bıraktı ve dua etti.







#Beşiktaş
#Serdal Adalı
#Süleyman Seba

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