Şimdi sırada kanat var

Ara transfer döneminde Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in golcü oyuncusu Danylo Sikan'ı kadrosuna katan Trabzonspor'da kadroyu takviye etme yönündeki çalışmalar hız kesmiyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in ara transfer dönemi öncesi işaret ettiği bölgelerden santrfor hattını takviye eden bordo-mavililer, deneyimli çalıştırıcının altını çizdiği hücum özellikli kanat ve savunma hattı için de temaslarını sürdürüyor.





Trabzonspor'da kanat bölgesi için şu anda iki isim öne çıkmış durumda. Bordo-mavililer, yine Shakhtar Donetsk'te forma giyen Zubkov ve Fiorentina'dan Ikone için temaslarını sürdürüyor.













Teklif yenilendi





Her iki oyuncu için teklifini ileten bordo-mavililerin bekleyişe geçtiği ifade edildi. Önceliğin ise Zubkov'da olduğu kaydedildi. 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon Shakhtar'la 20 resmi maça çıkarken takımına 7 gol ve 6 asistle katkı sağladı. Zubkov için bir süredir Shakhtar'la temas halinde olan bordo-mavililerin, 5.5 milyon euro değerinde yeni bir teklif sundukları belirtildi.





Trabzonspor'un Ikone için de Fiorentina'ya teklifini sunduğu ve bekleyişe geçtiği ifade edilirken oyuncu için bir başka İtalyan ekibi Torino'nun da devrede olduğu öğrenildi.















