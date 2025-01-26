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Şimdi sırada kanat var

Şimdi sırada kanat var

12:0426/01/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Zubkov'un güncel piyasa değeri 8 milyon euro.
Zubkov'un güncel piyasa değeri 8 milyon euro.

Ara transferde kadrosuna Shakhtar Donetsk'in golcüsü Danylo Sikan'ı katan Trabzonspor, sağ kanat için de çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililer yine Donetsk'in sağ kanadı Zubkov'u ilk sırada tutarken, Fiorentina'dan Ikone de listede yer alıyor.

Ara transfer döneminde Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in golcü oyuncusu Danylo Sikan'ı kadrosuna katan Trabzonspor'da kadroyu takviye etme yönündeki çalışmalar hız kesmiyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in ara transfer dönemi öncesi işaret ettiği bölgelerden santrfor hattını takviye eden bordo-mavililer, deneyimli çalıştırıcının altını çizdiği hücum özellikli kanat ve savunma hattı için de temaslarını sürdürüyor.


Trabzonspor'da kanat bölgesi için şu anda iki isim öne çıkmış durumda. Bordo-mavililer, yine Shakhtar Donetsk'te forma giyen Zubkov ve Fiorentina'dan Ikone için temaslarını sürdürüyor.




Teklif yenilendi

Her iki oyuncu için teklifini ileten bordo-mavililerin bekleyişe geçtiği ifade edildi. Önceliğin ise Zubkov'da olduğu kaydedildi. 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon Shakhtar'la 20 resmi maça çıkarken takımına 7 gol ve 6 asistle katkı sağladı. Zubkov için bir süredir Shakhtar'la temas halinde olan bordo-mavililerin, 5.5 milyon euro değerinde yeni bir teklif sundukları belirtildi.


Trabzonspor'un Ikone için de Fiorentina'ya teklifini sunduğu ve bekleyişe geçtiği ifade edilirken oyuncu için bir başka İtalyan ekibi Torino'nun da devrede olduğu öğrenildi.





#Trabzonspor
#Oleksandr Zubkov
#Jonathan Ikone

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