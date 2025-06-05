Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Simone Inzaghi'nin yeni takımı belli oldu: Maaşı dudak uçuklattı

Simone Inzaghi'nin yeni takımı belli oldu: Maaşı dudak uçuklattı

Haber Merkezi
11:055/06/2025, Perşembe
G: 5/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Simone Inzaghi'nin yeni takımı belli oldu
Simone Inzaghi'nin yeni takımı belli oldu

Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Son olarak İtalyan takımı Inter’i çalıştıran ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde final oynatan Teknik Direktör Simone Inzaghi’nin yeni adresi belli oldu. Inzaghi, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal ile anlaştı. Al-Hilal’in sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, Inzaghi ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.


Maaşı dudak uçuklattı

Al Hilal ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Simone Inzaghi'nin toplamda 52 milyon dolar net ücret alacağı iddia edildi. Inzaghi sezonluk 26 milyon dolar kazanacak.



49 yaşındaki çalıştırıcı, teknik direktörlük kariyerinde Lazio ve Inter’de görev aldı. Inter ile 2023-2024 sezonunda Serie A’da şampiyonluk yaşayan Simone Inzaghi, bu sezon ise ligde 81 puanla şampiyon Napoli’nin ardından ikinci oldu.


Inter’i UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2 kez final oynatan Inzaghi, 2’sinde de istediği sonucu alamadı. Al-Hilal’i son olarak, Teknik Direktör Jorge Jesus çalıştırıyordu.

#Simone Inzaghi
#Inter
#Al hilal
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Şanlıurfa'da bayram namazı saat kaçta? 2025 Diyanet takvimi Şanlıurfa'da Kurban bayramı namazı vakti