Simone Inzaghi'nin yeni takımı belli oldu: Maaşı dudak uçuklattı

Son olarak İtalyan takımı Inter’i çalıştıran ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde final oynatan Teknik Direktör Simone Inzaghi’nin yeni adresi belli oldu. Inzaghi, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal ile anlaştı. Al-Hilal’in sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, Inzaghi ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.





Maaşı dudak uçuklattı

Al Hilal ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Simone Inzaghi'nin toplamda 52 milyon dolar net ücret alacağı iddia edildi. Inzaghi sezonluk 26 milyon dolar kazanacak.









49 yaşındaki çalıştırıcı, teknik direktörlük kariyerinde Lazio ve Inter’de görev aldı. Inter ile 2023-2024 sezonunda Serie A’da şampiyonluk yaşayan Simone Inzaghi, bu sezon ise ligde 81 puanla şampiyon Napoli’nin ardından ikinci oldu.



