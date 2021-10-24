Spor Adana Demirspor 1 puanı son dakikada aldı
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Adana Demirspor 1 puanı son dakikada aldı

Süper Lig'in 10. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sivasspor-Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı?
Sivasspor-Adana Demirspor karşılaşmasından bir kare

Süper Lig'in 10. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Adana Demirspor'u ağırladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Sivasspor'un golünü 7. dakikada Max Gradal atarken, Adana Demirspor'un golünü ise 90+7. dakikada penaltıdan Balotelli kaydetti. Ayrıca ev sahibi ekipte Pedro Henrique 67. dakikada ikinci sarıdan, Adana Demirspor'da Akintola ise 84. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktılar.

Alınan bu sonucun ardından Sivasspor puanını 11'e, Adana Demirspor ise 13'e yükseltti. Gelecek hafta Sivasspor deplasmanda Altay ile karşılaşacak. Adana Demirspor ise deplasmanda Medipol Başakşehir'in rakibi olacak.
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