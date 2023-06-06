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ÖZET | Sivasspor-Kayserispor: 1-1

Spor Toto Süper Lig'de Sivasspor, sahasında Kayserispor'u konuk etti. Mücadele 1-1 berabere sonuçlandı. Sivasspor-Kayserispor maçının özetini haberimizden takip edebilirsiniz.

18:58 . 6/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Sivasspor-Kayserispor

Sivasspor-Kayserispor

Spor Toto Süper Lig'de 38. hafta maçında Sivasspor, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi.


Mücadele 1-1 berabere sona erdi.


Maçta goller; 10. dakikada Caner Osmanpaşa ve 18. dakikada Uzodimma'dan geldi.


Bu sonuçla birlikte Sivasspor, 41 puana yükseldi. Kayserispor ise 47 puana yükseldi.

Sivasspor-Kayserispor maç özeti

Sivasspor sezonu 13. sırada tamamladı. Kayseri ekibi de sezonu 9. olarak kapattı.

8. dakikada Erdoğan, Uğur’un pasında kazandığı topu ceza yayı gerisinden kaleye gönderdi. Top üstten dışarı çıktı.

10. dakikada Uğur’un ortasında ceza sahası içerisindeki James topu kontrol etti. Caner’in vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

18. dakikada Ramazan’ın ceza sahası dışarısından yaptığı pasla ceza sahası içerisinde topla buluşan Uzodimma vuruşunda top filelere gitti. 1-1

36. dakikada Robin Yalçın ceza sahası içerisinde kafasıyla sektirdiği topu ceza sahası yayı içerisinden sert bir şutla keleye göndermek istedi. Top yazdan az farkla dışarı çıktı.



#Süper Lig
#Sivasspor
#Kayserispor
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