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'Sokaklar Bizim' futbol turnuvası sona erdi

'Sokaklar Bizim' futbol turnuvası sona erdi

16:1026/05/2025, Pazartesi
G: 26/05/2025, Pazartesi
IHA
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Turnuvayı Afyon Spor Lisesi kazandı.
Turnuvayı Afyon Spor Lisesi kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin spora teşvik edilmesi ve sokak sporlarının yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirilen "Sokaklar Bizim" 5x5 Futbol Müsabakaları, Kocatepe Spor Kompleksi’nde oynanan final karşılaşmalarıyla sona erdi.

Kıyasıya mücadelelere sahne olan müsabakaların sonunda erkeklerde Afyon Spor Lisesi birinci olurken, Atatürk Lisesi ikinci, Afyon Hattat Ahmet Karahisar İmam Hatip Lisesi ise üçüncü sırada yer aldı.


Kızlar kategorisinde ise gösterdiği üstün performansla Anafartalar Lisesi şampiyon olmayı başardı.


Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, organizasyona katılan tüm takımları tebrik etti.




#Gençlik ve Spor Bakanlığı
#Sokaklar Bizim
#Kocatepe Spor Kompleksi
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