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Süper Lig devleri 16 yaşındaki futbolcunun peşinde

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Altay forması giyen genç stoper Efe Sarıkaya'yı takip ettiği bildirildi.

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Haber Merkezi DHA
Süper Lig devlerinin peşinde olduğu Efe Sarıkaya kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?
Efe'nin kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona eriyor.

1. Lig ekiplerinden Altay'da forma giyen 16 yaşındaki stoper Efe Sarıkaya, Süper Lig devlerinin dikkatini çekti.

Siyah-beyazlı formayla profesyonel olarak ilk kez geçen sezon Süper Lig'deki Trabzonspor maçında süre alan ardından Kasımpaşa maçında 90 dakika görev yapan genç savunmacı, bu sezon 1. Lig'de 5 karşılaşmada oynadı. Gösterdiği performansla U18 Milli Takımı'na davet edilen Efe'yi; Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin scout ekiplerinin takip ettiği öğrenildi.

Bu sezon 1. Lig'de forma giyen en genç futbolcu olan Efe Sarıkaya'yı aynı ligde mücadele eden kulüplerin de izlediği belirtildi. Genç defans oyuncusunun bu performansını devam ettirmesi halinde sezon sonunda yuvada kalma ihtimalinin düşük olduğu kaydedildi.

Altay'da futbola başlayan Efe, şubat ayında İzmir temsilcisi ile 2 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Son dönemde Cenk Özkacar'ın Fransız ekibi Lyon'a ve Kazımcan Karataş'ın Galatasaray'a satışlarıyla gelir elde eden Altay, Efe'yi de parlatmayı hedefliyor.

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Efe Sarıkaya (@efe.sarikayaaa)'in paylaştığı bir gönderi

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