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Spor Süper Ligde en uzun süreli penaltı çalınmayan takımlar listesi belli oldu
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Süper Lig'de en uzun süreli penaltı çalınmayan takımlar listesi belli oldu

Süper Lig'de sezonun sonu yaklaşırken kulüplerin penaltı istatistikleri paylaşıldı. Ligde uzun zamandır penaltı çalınmayan takımlar listesinin en tepesindeki takımlar dikkat çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Ligde en uzun süreli penaltı çalınmayan takımlar listesi belli oldu
Fenerbahçe Kalecisi Harun Tekin önceki günlerde Visca'nın penaltı atışını kurtarmayı başarmıştı

Süper Lig'de sezonun bitmesine çok az bir süre kaldı. Şampiyonluk yarışının kızıştığı, küme düşme hattındaki takımlarında kıyasıya mücadelesine sahne olan ligde paylaşılan penaltı istatistikleri sosyal medyada dikkat çekti.

Buna göre ligde uzun zamandır penaltı çalınmayan takımlar listesinin en tepesinde ligde kalmak için mücadele veren Kayserispor yer alıyor. Sarı kırmızılılar 18 maçtır beyaz noktaya gelemiyor.

Kayserispor'un hemen arkasında ise lider Beşiktaş'ı takibini devam ettiren Fenerbahçe yer alıyor. Sarı lacivertliler 15 maçtır ligde penaltı atışı kazanamadı.

Fenerbahçe ile birlikte Gençlerbirliği de 15 maçtır penaltı atışı elde edemedi.

Sıralama şu şekilde;

  • Kayserispor: 18 maç
  • Fenerbahçe: 15 maç
  • Gençlerbirliği: 15 maç
  • Yeni Malatya: 7 maç
  • Alanyaspor: 6 maç
  • Çaykur Rizespor: 6 maç


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