Süper Lig'de flaş ayrılık! Resmen açıklandı

09:43 5/05/2026, Salı
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Natura Dünyası Gençlerbirliği takımları Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı. Natura Dünyası Gençlerbirliği teknik direktörü Volkan Demirel (ortada), karşılaşmayı takip etti.
Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük maçında alınan yenilgi sonrası teknik direktör Volkan Demirel ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Natura Dünyası Gençlerbirliği, teknik direktör Volkan Demirel ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kırmızı-siyahlı kulübün açıklamasında, "Yönetim kurulu kararımız ve kendisiyle yapılan görüşmeler neticesinde teknik direktörümüz Volkan Demirel'le yollarımız ayrılmıştır. Sayın Demirel ve teknik ekibine, görev süreleri boyunca kulübümüze sağladıkları katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

Bununla birlikte sezonun bitimine 2 hafta kala 2025/2026'da yaşanan teknik direktör ayrılıkları sayısı 24'e yükseldi.



#Süper Lig
#Gençlerbirliği
#Volkan Demirel
