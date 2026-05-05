Süper Lig'de flaş ayrılık! Resmen açıklandı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Natura Dünyası Gençlerbirliği, teknik direktör Volkan Demirel ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Kırmızı-siyahlı kulübün açıklamasında, "Yönetim kurulu kararımız ve kendisiyle yapılan görüşmeler neticesinde teknik direktörümüz Volkan Demirel'le yollarımız ayrılmıştır. Sayın Demirel ve teknik ekibine, görev süreleri boyunca kulübümüze sağladıkları katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.
Bununla birlikte sezonun bitimine 2 hafta kala 2025/2026'da yaşanan teknik direktör ayrılıkları sayısı 24'e yükseldi.