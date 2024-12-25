Süper Lig’in enleri

Galatasaray, son yıllarda parlattığı kanat oyuncularıyla dikkat çekiyor. 2021-2022 sezonunda Kerem Aktürkoğlu, 2023-2024 sezonunda Barış Alper Yılmaz’ı yıldızını parlatan sarı-kırmızılı takımda bu sezon da Yunus Akgün ön plana çıktı. 24 yaşındaki oyuncu, 23 maçta görev alırken 10 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. UEFA Avrupa Ligi’nde gol krallığı yarışında ilk sırada yer alan Yunus, Süper Lig’de son haftalara da damgasını vurdu. Sivasspor ve Trabzonspor maçlarında birer gol, birer asiste imza atan milli futbolcu, Kayserispor deplasmanında 1 gol ve 2 asistlik performansıyla takımına galibiyeti getiren isim oldu.

PİYASA DEĞERİNİ KATLADI

Geçtiğimiz sezon Leicester City’de kiralık olarak forma giyen Yunus, Galatasaray'a geri döndüğünde 5 milyon Euro piyasa değeri bulunuyordu. Yetenekli kanat oyuncusu, gösterdiği başırılı performansla piyasa değerini 11 milyon Euro’nun üzerine çıkardı. Futboluyla dünya devlerinin de ilgisini çeken Yunus için teklif hazırlıkları başladı. Bu sezon Avrupa’da başarı isteyen Galatasaray, genç oyuncusunu devre arasında bırakmayı düşünmüyor.

Mikautadze’nin fiyatı el yakıyor

Galatasaray’ın devre arasında kadrosuna katmak istediği isimler arasında yer alan Georges Mikautadze için istenen bonservis bedeli bütçeye uymadı. Gürcü futbolcu için yaz transfer döneminde 18.5 milyon Euro ödeyen Olimpik Lyon, Mikautadze'nin çıkış fiyatını 20 milyon Euro olarak belirledi. Bu rakam Galatasaray’ın bütçesini aşarken, sarı-kırmızılılar olası bir kiralık fırsatını kollamaya başladı.

Fenerbahçe’de stopere dört aday

Fenerbahçe devre arası transfer döneminde savunma hattını güçlendirmeyi planlıyor. Sarı-lacivertlilerde Oosterwolde ve Becao’nun sezonu kapatmasının ardından Samet Akaydin ile de yolların ayrılması bekleniyor. Teknik direktör Jose Mourinho yönetime verdiği raporda 2 stoper ve 1 sol bekin kadroya dahil edilmesini istedi. Stoper mevkisini önceleyen yönetim ise bu bölgedeki isimlerle temaslarını hızlandırdı.

BOSCAGLİ’NİN TALİBİ ÇOK

Listedeki ilk aday PSV Eindhoven’da forma giyen Fransız stoper Olivier Boscagli. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olması nedeniyle Bundesliga ve Premier Lig’den talipleri olan Boscagli ve temsilcisiyle temasa geçen Fenerbahçe yönetimi, oyuncuyu ikna etmek için çaba gösteriyor. Diğer bir stoper adayı ise Al Nassr forması giyen İspanyol yıldız Aymeric Laporte. Al Nassr ile Talisca için yapılan görüşmelerde Laporte için de temaslarda bulunuldu. Bu transferdeki en büyük engel yıldız oyuncunun yıllık 20 milyon Euro’luk maaşı. Yönetim, Laporte’yi sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.

HERMOSO’YA KİRALAMA TEKLİFİ

İtalya ekibi Roma ile 2027’ye kadar sözleşmesi bulunan Mario Hermoso için de Fenerbahçe, kiralama ve performansa dayalı satın alma opsiyonu teklifinde bulunacak. Yönetim, Manchester United ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Harry Maguire için de İngiliz kulübüyle temasa geçti.

Sol bek için Brown ya da Reguilon

Fenebahçe’nin sol bek transfer listesinin ilk sırasında Gent forması giyen Archie Brown yer alıyor. Daha önce 22 yaşındaki İngiliz sol beki yüksek bonservis talebi nedeniyle alamayan sarı-lacivertliler devre arasında bir kez daha Belçika kulübünün kapısını çalacak. Fenerbahçe ayrıca Tottenham forması giyen Sergio Reguilon için de temas kuracak. Sezon sonu takımdan ayrılacak 28 yaşındaki İspanyol sol bek için kiralama ve opsiyonlu satın alma teklifi götürülecek.

Rafa Silva yetmedi

Beşiktaş’ın sezon başında transfer ettiği Rafa Silva, istikrarlı performansıyla dikkat çekti. Portekizli yıldızın bu gayretine takım arkadaşları ayak uyduramayınca, siyah-beyazlı takım istikrarı yakalayamadı. Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve TFF Süper Kupa olmak üzere toplam 25 resmi maçta forma giyen Portekizli yıldız, Beşiktaş'ın tüm karşılaşmalarında görev yapan tek oyuncusu oldu. Bu maçların hepsine 11’de başlayan deneyimli futbolcu, 7 gol ve 4 asistle oynadı. Rafa Silva, toplamda 2 bin 190 dakika sahada kalarak Beşiktaş’ın vazgeçilmez isimlerinden oldu. Portekizli yıldız, Süper Lig’deki 16 maçta 4 gol atarken, UEFA Avrupa Ligi’nde ise 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

GEDSON FERNANDES PEŞİNDE

Rafa Silva'nın ardından 24 maçta 2 bin 113 dakika süre alan Gedson Fernandes ikinci sırada ler aldı. Portekizli futbolcu, 8 kez fileleri sarsarken 1 de gol pası verdi. Beşiktaş’ta sezonun en istikrarlı isimlerinden olan Jonas Svensson ise şu ana kadar çıktığı 23 maçın tamamında 11’de görev aldı.

Başkan adaylarının listeleri belli oldu

Beşiktaş’ta, 29 Aralık Pazar günü yapılacak Seçimli Olağanüstü Genel Kurul öncesi başkan adayları yönetim kurulu listelerini Divan Kurulu Başkanlığı’na teslim etti. Serdal Adalı’nın listesinde şu isimler yer aldı: Hakan Daltaban, Uğur Fora, Orhan Özalp, Murat Kılıç, Çağatay Abraş, Mustafa Mollaoğlu, Kaan Kasacı, Merve Öztopaloğlu, Levent Ağan, Özkan Arseven. Hüseyin Yücel’in listesi ise şu isimlerden oluştu: Sancer Sarp Aral, Caner Bingöl, Ahmet Budan, Cüneyt Çilingiroğlu, Fırat Fidan, Onur Göçmez, Deniz Güven, Aslı Üstünkaya, Mete Vardar, Adnan Sertaç Yazar.

Fırtına sadece evinde esti

Trendyol Süper Lig'in 17 haftalık bölümünü sahasında Bodrum FK'yi 1-0 yenerek tamamlayan Trabzonspor, evinde 15, deplasmanda 4 puan topladı. Ligin 17 haftalık ilk bölümünde 16 maçta 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyetle hanesine 19 puan yazdıran Karadeniz ekibi, 12. sırada yer alarak taraftarına hayal kırıklığı yaşattı. Sezonun 17. haftasına kadar sadece seyircisi önünde maç kazanabilen Trabzonspor, 8 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve bir mağlubiyetle sahasında 15 puan topladı.

ATTIĞINDAN FAZLASINI YEDİ

Trabzonspor, 8 deplasman maçında galip gelemezken 17 haftalık bölümü, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda dış sahadan taşıdığı 4 puanla kapattı. Ligde oynadığı 16 karşılaşmada rakip fileleri 24 kez havalandıran Trabzonspor, iç sahada 17 gol kaydederken kalesinde 10 gol gördü. Bordo-mavili takım, deplasmanda attığından fazlasını yedi. Karadeniz ekibi, dış sahada 7 gol atarken, kalesinde ise 12 gol gördü.

SON HAFTA BODRUM’U MAĞLUP ETTİ

Trabzonspor, sahasında oynadığı 8 lig maçında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2, Başakşehir ve Bodrum FK'yı 1-0, Adana Demirspor'u 5-0 mağlup edip, Beşiktaş ile 1-1, Kayserispor ve Kasımpaşa ile de 2-2 berabere kaldı. Bordo-mavili takım, sahasındaki tek yenilgiyi 90+12. dakikada yediği golle Fenerbahçe karşısında 3-2'lik sonuçla aldı.

Son dakikada kaçan puanlar

Trabzonspor, bu sezon Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarında galip gelemezken, son dakika golleriyle puanlar da kaybetti. Teknik direktör Şenol Güneş'in yönetimindeki bordo-mavili takım, kendi sahasında uzun süre 10 kişi mücadele ettiği Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçmesine karşın sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe karşısında 90+12'de yediği golle sahasında 3-2 mağlup olan Karadeniz ekibi, Galatasaray'a da deplasmanda 90+8'de kendi kalesine attığı golle 4-3 yenildi.















