Süper Lig'in ilk yarısı Noel sebebiyle erken sona erdi

Galatasaray, deplasmanda Bellona Kayserispor'u 5-1 yenerek puanını 44'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin ikas Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldığı 17. haftada eline geçen avantajı değerlendirmeyi başardı ve puan farkını 8'e çıkardı. Fenerbahçe, 36 puanla ikinci, Reeder Samsunspor ise 30 puanla 3. sırada yer aldı.

Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 17. hafta itibarıyla bir haftalık (15 günlük) araya girerken, devre arası gelmeden, Noel (Christmas) nedeniyle Türkiye’de liglere ara verilmesi tepkilere neden oldu. Özellikle İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A ve Portekiz Primeira Liga başta olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesinde, aralık ayının son haftası ile ocak ayının ilk haftasında maçların oynanması, Türk futboluna yapılan bir el freni olarak yorumlandı.