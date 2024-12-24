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Süper Lig'in ilk yarısı Noel sebebiyle erken sona erdi

Süper Lig'in ilk yarısı Noel sebebiyle erken sona erdi

Haber Merkezi
12:4824/12/2024, Salı
G: 24/12/2024, Salı
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Süper Lig'in ilk yarısı Noel sebebiyle erken sona erdi
Süper Lig'in ilk yarısı Noel sebebiyle erken sona erdi

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçlarının sona ermesiyle ilk bölüm erken tamamlandı. Noel nedeniyle lig 17. haftanın bitişiyle araya girdi. Süper Lig’de 24-25 Aralık’ta yabancı oyuncuların kutladığı Noel nedeniyle maçlar oynanmayacak.

Ligde 17. haftanın perdesi kapandı. Süper Lig'de bu hafta yapılan maçların 3'ünü ev sahibi takımlar, 2'sini konuk ekipler kazandı. 4 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmalarda toplam 24 gol kaydedildi.


Lider Galatasaray, puan farkını 8'e çıkardı

Galatasaray, deplasmanda Bellona Kayserispor'u 5-1 yenerek puanını 44'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin ikas Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldığı 17. haftada eline geçen avantajı değerlendirmeyi başardı ve puan farkını 8'e çıkardı. Fenerbahçe, 36 puanla ikinci, Reeder Samsunspor ise 30 puanla 3. sırada yer aldı.


Süper Lig'in ilk yarısı Noel sebebiyle erken sona erdi

Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 17. hafta itibarıyla bir haftalık (15 günlük) araya girerken, devre arası gelmeden, Noel (Christmas) nedeniyle Türkiye’de liglere ara verilmesi tepkilere neden oldu. Özellikle İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A ve Portekiz Primeira Liga başta olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesinde, aralık ayının son haftası ile ocak ayının ilk haftasında maçların oynanması, Türk futboluna yapılan bir el freni olarak yorumlandı.





Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

ikas Eyüpspor-Fenerbahçe: 1-1

Net Global Sivasspor-Reeder Samsunspor: 0-0

Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: 1-1

Gaziantep FK-Onvo Antalyaspor: 2-0

Bellona Kayserispor-Galatasaray: 1-5

Göztepe-Çaykur Rizespor: 3-0

Trabzonspor-Sipay Bodrum FK: 1-0

RAMS Başakşehir-Kasımpaşa: 2-2

Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor: 1-3




#Süper lig
#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Beşiktaş
#Trabzonspor

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