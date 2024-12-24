Türk futboluna Christmas freni!

Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 17. hafta itibarıyla bir haftalık (15 günlük) araya girerken, devre arası gelmeden, Noel (Christmas) nedeniyle Türkiye’de liglere ara verilmesi tepkilere neden oldu. Özellikle İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A ve Portekiz Primeira Liga başta olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesinde, aralık ayının son haftası ile ocak ayının ilk haftasında maçların oynanması, Türk futboluna yapılan bir el freni olarak yorumlandı.

Avrupa’da maç var Türkiye’de yok

Avrupa ülkelerinde Christmas, spor müsabakalarını etkilemiyorken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bunu göz ardı ederek maçları oynatmama kararı aldı. Mehmet Büyükekşi’nin başkanlığını yaptığı sırada 2024-2025 sezonunun planlaması yapılırken, 18 Temmuz’da göreve gelen İbrahim Hacıosmanoğlu da, Noel’de verilen bu bir haftalık araya ses çıkarmadı.

Geçerli bir neden yok

Süper Lig’de 18. hafta maçlarına 3 Ocak itibarıyla devam edilecek ama transfer dönemi ise bu tarihten 10 gün sonra yani 13 Ocak’ta başlayacak. Arada 10 günlük fark olması ve Noel nedeniyle Süper Lig’e el freni çekilmesi, eleştirilerin odak noktasını oluşturdu. Avrupa’da ve İngiltere’de transfer dönemi 1 Ocak’ta başlarken, hem Türkiye’de Noel nedeniyle maçlara ara verilmesi hem de transfer döneminin geç başlamasıyla ilgili, Hacıosmanoğlu yönetimindeki TFF’den geçerli bir neden ortaya konulmadı.

Futbolcular bilerek ceza alıyordu

Benzer tartışmaların yaşandığı geçmiş yıllarda da ilginç uygulamalara da sahne oluyordu. Noel nedeniyle birçok yabancı oyuncu bilerek kart cezalısı durumuna düşüyor, ya da sakatlık numarası yaparak o haftayı Süper Lig’de maç oynayarak değil, Noel tatilinde geçiriyordu. Buna karşı bir önlem alınamadığı için TFF’nin böyle bir karar aldığı savunuluyordu. Fakat Büyükekşi’den sonra aynı yanlışı devam ettiren Hacıosmanoğlu başkanlığındaki TFF yönetim kurulu da bu kararla adeta Türk futboluna el freni oldu.

Dini bayramlarda devam!

Tartışmalara neden olan konulardan bir diğeri de, yabancı oyuncuların kutladığı Noel’de maçlar oynanmıyorken, Müslüman bir ülkede dini bayramlarda neden aynı hassasiyetin gösterilmediği yönünde. Ramazan ve Kurban bayramlarında hiçbir şekilde lige ara verilmezken, oyuncular oruçlu halde maça çıkmak zorunda kalıyor.







